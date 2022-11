Com rumores sobre fim do Twitter, Koo vira app mais baixado do Brasil

Nesta semana, usuários do Twitter ficaram em polvorosa com os rumores que davam conta do fim da rede social devido algumas decisões do novo dono, Elon Musk. Com isso, logo encontraram um substituto para a rede do pássaro azul: a rede do pássaro amarelo, o app indiano Koo.

Devido a similaridade com o Twitter e o duplo sentido que alimentou uma série de memes, o Koo logo se popularizou no Brasil. O hype levou o aplicativo ao topo dos mais baixados no Brasil, tanto na Play Store quanto na App Store.

Nesta sexta-feira, 18, o perfil do Koo chegou a relatar lentidão devido o alto tráfego do Brasil. Com os novos usuários 'Br', a rede afirmou que está adaptando a plataforma e em breve haverá versão em português.

O aplicativo foi lançado em 2020 na Índia e pode ser baixado globalmente. A empresa se autointitula a "segunda maior plataforma de microblog do mundo".

Para facilitar a migração, Mayank Bidawatka, CO-founder da Koo, afirmou que em breve haverá um 'botão de migração' para facilitar que usuários alternem facilmente entre as redes.