Confira os 10 jogos mais esperados para 2025 e seus lançamentos

Os fãs de video game tem altas expectativas para 2025. O ano deve entregar uma grande mistura de tecnologia, narrativas envolventes e muita interatividade prometendo um ano histórico para os jogos.

Vários títulos são muito aguardados para 2025, o principal deles sendo o GTA VI, o último jogo da franquia foi lançado há mais de dez anos, fazendo história no mundo dos jogos de mundo aberto.

Confira os lançamentos para 2025:

- GTA VI

Sendo o principal título da lista, o novo Grand Theft Auto deve ser lançado em meados de setembro, segundo relatório financeiro divulgado em novembro de 2024 pela Take-Two, proprietária da Rockstar Games.

Após ter um trailer vazado, o jogo revela um casal de assaltantes, Lucia e Jason, que atuam em Vice City, local que remete a Flórida. Alias, está será a primeira vez que o jogo terá uma protagonista feminina.

Após 12 anos do lançamento de seu antecessor, o jogo vem com grandes expectativas prometendo elevar muito o patamar dos jogos de mundo aberto.

Onde jogar: PS5 e Xbox Series X|S.

- Monster Hunter Wilds

Mais um título da franquia Monster Hunter é esperado, agora com Monster Hunter Wilds.

Oficialmente anunciado para 28 de fevereiro de 2025, o jogo promete elevar ainda mais a experiência dos jogadores, trazendo inovações em jogabilidade, gráficos incríveis e um mundo imenso para explorar

Onde jogar: PC, PS5 e Xbox Series X|S.

- Assassin’s Creed Shadows

A Ubisoft busca surpreender os fãs da saga Assassin’s Creed com o novo título "Shadows", com lançamento para 20 de março.

O CEO da empresa, Yves Guillemot, declarou após o adiamento da data de lançamento, que saiu de novembro de 2024 para fevereiro de 2025 e, tempos depois, confirmada para março.

O novo título promete ambientar o jogador em um local sombrio e intrigante, explorando temas de traição, mistério e intrigas políticas em uma era histórica fascinante.

Onde jogar: PS5, Xbox Series e PC.

- Borderlands 4

Ainda sem data definida, a franquia Borderlands 4 está de volta aos holofotes. Apesar de poucas informações divulgadas, o jogo deve expandir seu universo com novas localizações, personagens e modos de jogo.

Sob os cuidados da Take-two, que adquiriu a Gearbox, Borderlands 4 deve ser lançado de forma bem espaçada, para não ser colocado na sombra de GTA VI, de acordo com o CEO da Take-Two, Strauss Zelnick.

Onde jogar: PS5, Xbox Series X|S e PC.

- Mafia: The Old Country

Em Mafia: The Old Country, os jogadores irão explorar as origens da família criminosa, conhecendo suas raízes. Com narrativa cinematográfica e gráficos impressionantes, o jogo mergulha o jogador na complexidade dos laços familiares e da lealdade na região da Sicília do início do século 20.

O jogo está previsto para ser lançado no 3° trimestre de 2025.

Onde jogar: PS, Xbox Series X|S e PC.

- DOOM: The Dark Ages

A novidade da franquia de sobrevivência em primeira pessoa contra criaturas demoníacas, "DOOM: The Dark Ages" leva o jogador para uma era medieval com castelos sombrios e combates até a morte.

Misturando armas medievais e armas tradicionais, o título vem para 2025 com uma abordagem inovadora ao clássico e frenético DOOM. Explorando um enredo épico em um cenário nunca antes visto na franquia.

Onde jogar: Xbox Series X|S, PS5 e PC.

-Pokémon Legends Z-A

Um dos jogos mais esperados para o Nintendo Switch em 2025, "Pokémon Legends Z-A" chega com gráficos melhores e uma jogabilidade misturando RPG de ação e exploração em mundo aberto, conquistando tanto os fãs antigos da franquia, quanto novos fãs.

Segundo a Amazon UK o lançamento do novo jogo da franquia de Pokemon está previsto para 31 de dezembro de 2025.

Onde jogar: Nintendo Switch.

- Fatal Fury: City of the Wolves

Revivendo a icônica série, a SNK anuncia "Fatal Fury: City of the Wolves", trazendo gráficos modernos, elenco recheado de personagens clássicos e novos, além de animações únicas.

O título pretende agradar tanto os fãs antigos quanto novos da franquia, com mecânicas refinadas e modos de jogo variados. O lançamento é previsto para 24 de abril.

Onde jogar: PS4, PS5, Xbox Series X|S e PC.

- Metroid Prime 4: Beyond

Tão aguardado pelos fãs, "Metroid Prime 4: Beyond", promete uma épica aventura para a protagonista Samus Aran. Trazendo gráficos de última geração, e uma jogabilidade misturando ação e exploração em primeira pessoa, prometendo aumentar a história da franquia e apresentar novos mundos.

Ainda não se tem uma data definida, somente se sabe que será em 2025, por conta do anúncio feito durante a Nintendo Direct, realizado em junho de 2024.

Onde jogar: Nintendo Switch.

- Sid Meier’s Civilization 7

Uma das principais séries de jogos de estratégia está de volta, com várias inovações, o game vem com uma inteligência artificial mais avançada, além de líderes históricos e mecânicas diplomáticas mais aprimoradas.

Podendo explorar eras históricas com belos gráficos e estratégias ainda mais complexas, o jogo vem com uma experiência ainda mais desafiadora e envolvente

A data de lançamento é 11 de fevereiro de 2025.

Onde jogar: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Steam (que também comporta Mac e Linux) e Loja Epic Games.