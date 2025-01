Confira os lançamentos de janeiro no mundo dos videogames

Veja as novidades do mundo dos games em janeiro - Foto: Divulgação | Mell Torres

O ano de 2025 começou e as desenvolvedoras de jogos apresentaram suas primeiras movimentações no mercado, com poucas novidades e várias novas versões de games que já estão em circulação há um tempo. Veja os principais lançamentos do primeiro mês de 2025 para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC.

Wuthering Waves chegou para o PS5 em 2 de janeiro

Após grande sucesso nos celulares e PCs, o RPG Wuthering Waves chega para o PlayStation 5 com gráficos magníficos e um mundo aberto gigante.

O jogo vem para rivalizar com Genshin Impact, sendo dois RPG Gachas, onde para recrutar personagens para sua equipe, o jogador deve contar com um pouco de sorte nos sorteios dentro do game. A história se passa em um futuro pós-apocalíptico onde a humanidade foi quase extinta por um fenômeno chamado Lamento, que além da catástrofe, trouxe monstros para o mundo. Wuthering Waves mostra uma civilização já adaptada a esse mundo e o jogador acorda de um sono profundo, com poucas memórias, por isso, ele sai em uma jornada de exploração nesta realidade.

Donkey Kong Country Returns HD para o Switch em 16 de janeiro

Donkey Kong Country Returns vem para o seu terceiro porte no dia 16 de janeiro. Originalmente sendo lançado no Wii em 2010, depois levado para o 3DS em 2013, foi para o Wii U em 2015 e agora passará para o Switch.

O jogo promete visuais retrabalhados e os cenários adicionais da versão de 3DS. Ao total serão 80 fases nove mundos diferentes.

Neste jogo de plataforma, você pode controlar tanto Donkey quanto Diddy Kong, para superar vários obstáculos na DK Island e recuperar seu tesouro de bananas, que parou nas mãos do povo Tiki Tak.

Dynasty Warriors: Origins para PC, PS5, XBox Series X em 17 de janeiro

Sete anos após o lançamento de Dynasty Warriors 9, a franquia chega em com seu décimo título: Dynasty Warriors Origins. Nele, o jogador controla um guerreiro sem nome que deve enfrentar vários exércitos. Logo, é necessário usar tanto suas habilidades cruas de combate, quanto a de criar alianças com outros lutadores.

A obra se passa em uma China ancestral onde o interesse de diferentes heróis entram em conflito.

O jogo pode causar uma certa estranheza para quem não está acostumado com o gênero Musou, onde a principal proposta é essa de um combate contra hordas gigantescas de inimigos. Caso não queira se arriscar, o jogo possui uma demonstração gratuita, onde o jogador é colocado em um confronto de um contra mil.

Tales of Graces f Remastered para PC, Switch, PS4/PS5, XOne/Series em 17 de janeiro

Originalmente lançado em 2009, Tales of Graces volta depois de 15 anos em um segundo relançamento.

O "f" minúsculo no título do jogo não é um erro, e sim um o nome que foi dado para a versão de PlayStation 3 do RPG que originalmente foi feito para o Wii.

A nova edição vai mostrar a história original de Asbel, conteúdos extras e DLCs lançados. O remaster também vai trazer melhorias gerais e cenas inéditas que não haviam sido disponibilizadas fora do Japão.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist para PC, Switch, PS4/5, XS em 22 de janeiro

A versão final de Ender Magnolia chega para todas as plataformas do mercado após alguns meses de acesso antecipado. O jogo se passa décadas depois do evento de Ender Lilies, lançado em 2021.

O reino chamado Land of Fumes está sendo ameaçado pelos Homunculi, seres artificiais criados pelos próprios residentes do reino, mas que saíram do controle e se voltam contra seus criadores.

A protagonista, Lilac, possui o poder de "salvar" um Homunculi, logo ela se alia com eles e descobre mais sobre a queda de seu reino. Em uma história com incríveis, ela se depara com um grande dilema: são os Homunculi ou os humanos que merecem ser salvos?

Final Fantasy VII Rebirth para PC em 23 de janeiro

Pouco menos de um ano após seu lançamento para o PS5, o segundo capítulo da história de Cloud e sua equipe é levada para o PC. O jogo tem início logo após os últimos eventos de Final Fantasy VII Remake.

E que mundo: Rebirth foi tanto elogiado quanto criticado pela quantidade absurda de conteúdo que trouxe. O game é extremamente povoado por sidequests e outras atividades paralelas, sem falar nos inúmeros minigames, mas o grande atrativo é a versão revitalizada do enredo.

Guilty Gear Strive para Switch em 23 de janeiro

Guilty Gear tem um dos gráficos mais únicos dos videogames atualmente, e o Strive, lançado em 2021 originalmente, é uma das principais provas disso. Agora ele chega para o Nintendo Switch.

Neste jogo, o protagonista pe colocado em um confronto determinante para o destino do universo: a batalha final contra "That Man", traduzido para o português "Aquele Cara".

Com 28 personagens em seu plantel, o Guilty Gear Strive traz ainda uma trilha sonora cativante embalando seus combates.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. para PC em 28 de janeiro

Uma nova versão de Virtua Fighter 5 foi apresentada, sendo esta, a sexta vez que o jogo é lançado com algum adicional. Porém, o REVO chega em comemoração ao desenvolvimento de um novo título da franquia.

REVO é somente um porte para PC do Ultimate Showdown, lançamento mais recente da franquia.

O jogo vai ter 19 personagens jogáveis e uma série de modos diferentes, como Arcade, Versus e as clássicas ranqueadas. Para quem quer aprender um pouco antes de se arriscar na selva online, ainda será possível assistir a lutas de alto nível com o modo espectador. Para quem quer aquecer antes do próximo Virtua Fighter inédito, essa é uma ótima opção.

Spider-Man 2 para PC em 30 de janeiro

Para fechar o mês, um dos portes mais aguardados foi feito, o jogo Spider-Man 2, que estava somente no PS5, chega aos PCs.

O jogo que não conta somente com Peter Parker, mas também Miles Morales, marca a chegadas dos simbiotes, ou seja, Venom é um dos grandes vilões da história.