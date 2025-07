Copa do Mundo de videogame: Brasileiros vão à disputa de U$3.000.000

Confira os brasileiros que disputam a copa do mundo de video game - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na onda da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, uma outra Copa do Mundo está acontecendo desde a última terça-feira, 8, a Copa do Mundo de Esportes eletrônicos, EWC na sigla oficial, o campeonato acontece em Riyadh, na Arábia Saudita, e tem uma premiação máxima de U$ 3 milhões, em cada modalidade, que na conversão atual equivale a R$ 16.725.900,00. Algumas equipes brasileiras se classificaram para representar o país.

Diversos brasileiros marcam presença nesta competição por várias equipes e modalidades diferentes com premiações máximas de U$ 3 milhões dependendo da modalidade. No total, são 25 jogos diferentes, e em 13 deles teremos representantes brasileiros.

Veja a lista de brasileiros participantes da EWC

FURIA

A FURIA é a equipe brasileira que mais está presente no campeonato, estando em quatro modalidades diferentes. A equipe na qual Neymar é um dos fundadores se classificou para:

League of Legends: Após vencer a liga sulamericana de League of Legends, a LTA Sul 2025, a FURIA conquistou sua primeira participação no campeonato. O elenco vai competir entre os dias 16 e 20 de julho.

LOS

A equipe da LOS é mais uma brasileira representando o Brasil, mas ela está em somente uma modalidade, o FreeFire, que garantiu sua vaga na EWC após vencer a Free Fire World Series Brasil 2025. A equipe entra online entre os dias 16 e 20 de julho representando o Brasil no battle royale mais popular do país.

paiN GAMING

A paiN GAMING é mais uma equipe que vai representar o Brasil em múltiplas modalidades:

Free Fire: Classificada após ficar em quarto lugar na Free Fire World Series Brasil 2025, campeonato no qual a LOS venceu, ela se junta aos outros brasileiros da modalidade, jogando entre os dias 16 e 20 de julho;

Fluxo

Mais uma equipe que vai representar o Brasil no Free Fire entre os dias 16 e 20 de julho, o Fluxo garantiu sua vaga após terminar a fase de grupos da FFWS Brasil 2025 como primeiro colocado no geral.

Corinthians Esports

A equipe ligada ao clube paulista fará sua estréia na EWC jogando Mobile Legends: Bang Bang após conquistar o título da MPL LATAM Season 3. O Corinthians Esports compete entre os dias 10 de julho e 2 de agosto.

Alpha7 Esports

A Alpha7 Esports é mais uma equipe que representará o Brasil em mais de uma modalidade, sendo elas:

Honor of Kings: Representando o Brasil ao lado da Loops, a equipe vai aos servidores entre os dias 15 a 26 de julho;

Loops Esports

A Loops é a segunda representante do Brasil no jogo Honor of Kings, ao lado da Alpha 7, competindo entre os dias entre os dias 15 a 26 de julho.

Team Secret

Por mais que a organização Team Secret seja europeia, seu elenco todo de Rocket League é brasileiro, sendo assim, a segunda representante do país na modalidade ao lado da FURIA, ambos vão jogar entre os dias 14 e 17 de agosto.

Intense Gaming

A terceira representante do Brasil no PUBG Mobile, a Intense Gaming conseguiu sua vaga após vencer o PMSL Americas 2025, dividindo a responsabilidade de representar as cores verde e amarela junto da Alpha 7 e paiN Gaming na modalidade.

INFLUENCE RAGE

Mais uma equipe da lista que figura em várias modalidades, a INFLUENCE RAGE vai representar o Brasil em:

PUBG Moblie: Sendo a vice-campeã da PMSL Americas 2025, a INFLUENCE RAGE se junta a Intense Gaming e paiN Gaming na disputa deste título, jogando entre 25 de julho e 3 de agosto;

Representantes individuais

Dota 2

Quatro jogadores brasileiros estarão presentes nesta modalidade:

Heroic: dois brasileiros fazem parte da equipe europeia, 4nalog, KJ e kaffs, esses que foram eliminados já;

PARIVISION: O jogador Felipe Astini faz parte do elenco que se classificou para os playoffs da categoria.

EA Sports FC 25

Seis jogadores brasileiros se classificaram para o antigo “FIFA”, o jogo de futebol da EA, os jogos acontecem entre 7 a 10 de agosto:

GuiBarros;

Paulo Neto;

Fonseca;

Rampazzo;

Resende;

Young.

Outros esportes ainda estão definindo seus representantes, desses, o Brasil possui chances de vagas no CrossFire e no Rainbow 6 Siege X.