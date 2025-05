Cristiano Ronaldo vira personagem de novo jogo; saiba qual

Cristiano Ronaldo virou personagem de game - Foto: AFP

Cristiano Ronaldo agora está em outro patamar. Um dos atacantes mais conhecidos do mundo agora faz parte de um jogo de video game. O craque virou personagem de Fatal Fury: City of the Wolves, que ficou disponível no dia 24 de abril.

Há algumas semanas, o próprio famoso revelou a novidade envolvendo o seu novo momento.

"Grandes notícias para compartilhar com todo mundo hoje. Serei um personagem no novo jogo de luta Fatal Fury: City of the Wolves", disse CR7, nas redes sociais.

Em chamada do vídeo, o português aparece se transformando num lutador do Fatal Fury. Ele surge em meio aos outros personagens do jogo.

Cristiano Ronaldo também surge usando uma bola em alguns de seus movimentos durante o combat. O site do Fatal Fury destaca que o "estilo de luta" do personagem envolve futebol e artes marciais.

Confira o vídeo: