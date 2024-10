De música a política: entenda como páginas de fofoca definem os assuntos na web

Páginas de fofoca falam sobre vários assuntos - Foto: Divulgação

Nos últimos anos, os perfis de fofoca e entretenimento ganharam notoriedade nas redes sociais, mudando a maneira como o público consome notícias. Plataformas como Instagram, Twitter, TikTok e Telegram se tornaram fontes rápidas e acessíveis de informações sobre celebridades, músicas e eventos atuais. Um dos perfis que se destacam nesse cenário é o UpdateCharts, que, em oito anos de atuação, se consolidou no Brasil no universo do bunisses da fofoca.

Fundado em 2016 por Gabriel Cardoso, o UpdateCharts iniciou sua trajetória focando em notícias sobre música. No entanto, rapidamente ampliou sua cobertura para incluir cinema, celebridades e política, ao perceber o interesse crescente do público por esses assuntos.

O crescimento do UpdateCharts permitem não apenas acompanhar as tendências, mas também ditar os assuntos discutidos pelos internautas, influenciando a imprensa a abordar temas em alta.

A empresa fez a cobertura da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. O perfil fez uma série de postagens sobre o tema. Isso gerou um aumento nas discussões em torno do conflito nas redes sociais.