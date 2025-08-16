Menu
HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Em dúvida? Confira os melhores jogos lançados em 2025 até agora

Gustavo Zambianco

16/08/2025 - 9:01 h
Expedition 33 um dos melhores jogos de 2025 até então
Expedition 33 um dos melhores jogos de 2025 até então -

Passado a primeira metade do ano de 2025, diversos lançamentos e movimentos no mundo dos jogos de videogame já ocorreram, e com isso uma dúvida paira sobre toda a indústria dos jogos "qual o melhor jogo lançado em 2025?"

Para responder isso, o Portal A TARDE compilou os jogos melhores avaliados no Metacritic, site especializado em avaliações, em todas as plataformas;

  • PlayStation 5;
  • XBox Series X/S;
  • Nintendo Switch;
  • Nintendo Switch 2;
  • PC

Confira os melhores jogos lançados em 2025 até o momento

PlayStation 5

  1. Clair Obscur: Expedition 33 - R$ 249,50;
  2. Forza Horizon 5 - R$ 249,00;
  3. Split Fiction - R$ 249,50;
  4. Citizen Sleeper 2: Starward Vector - R$ 133.90;
  5. Death Stranding 2: On The Beach - R$ 399,90.

XBox Series X/S

  1. Split Fiction - R$ 249,00;
  2. Clair Obscur: Expedition 33 - R$ 184,95;
  3. Blue Prince - R$ 112,45;
  4. Monster Hunter Wilds - R$ 332,00;
  5. Final Fantasy XVI - R$ 249,50

Nintendo Switch 2

  1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition - R$ 499,90;
  2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition - R$ 439,90;
  3. Donkey Kong Bananza - R$ 439,90;
  4. Split Fiction - R$ 249,00;
  5. Street Fighter 6 - R$ 191,00

Nintendo Switch

  1. Pipistrello and the Cursed Yoyo - R$ 49,99;
  2. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - R$ 349;
  3. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time - R$ 299,90;
  4. Shotgun Cop Man - R$ 32,99;
  5. ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist - R$ 149.

PC

  1. Blue Prince - R$ 88,99;
  2. Clair Obscur: Expedition 33 - R$ 199,00;
  3. Split Fiction - R$ 199,00;
  4. Final Fantasy VII Rebirth - R$ 319,90;
  5. The Last Of Us Part II Remastered - R$; 199,90;

Quais os melhores do ano?

Até o momento, os três melhores jogos lançados em 2025 são:

Clair Obscur: Expedition 33

O RPG lançado no dia 24 de abril de 2025 e já ganhou o coração dos amantes de jogos, inovando na modalidade de turnos, com suas mecânicas de tempo real inspirado na Belle Époque francesa. Lançado para as principais plataformas de games, PS5 e XBox Series X/S pelo preço de R$ 249,50 e R$ 184,95 respectivamente.

Expedition 33 um dos melhores jogos de 2025 até então
Expedition 33 um dos melhores jogos de 2025 até então | Foto: Divulgação | Steam

Blue Prince

Lançado no dia 10 de abril de 2025, o jogo mistura mistério, estratégia e quebra-cabeças em uma trama que narra uma jornada sempre imprevisível. Um ponto forte da trama é que, a cada decisão sua trajetória muda.

Liberado para PlayStation 5, XBox X/S e PC, o jogo veio a público custando R$ 249,50, R$ 112,45 e R$ 88,99 respectivamente.

Blue Prince um dos melhores jogos de 2025 até então
Blue Prince um dos melhores jogos de 2025 até então | Foto: Divulgação | Steam

Split Fiction

Inovador, o jogo vem com a premissa de ser um jogo para ser aproveitado com um amigo, visto que a jornada é compartilhada do início ao fim. Lançado pelo mesmo estúdio que produziu o jogo do ano de 2021, “It Takes Two”, o jogo compartilha mecânicas de seu antepassado, mas com mais recursos.

Lançado no dia 6 de março de 2025 para os principais consoles do mercado pelos respectivos preços:

  • PS5 - R$ 249,50;
  • XBox Series X/S - R$ 249,00;
  • Nintendo Switch 2 - R$ 249,00;
  • PC - R$ 199,00.
Split Fiction um dos melhores jogos de 2025 até então
Split Fiction um dos melhores jogos de 2025 até então | Foto: Divulgação | Steam

x