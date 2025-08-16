Em dúvida? Confira os melhores jogos lançados em 2025 até agora

Expedition 33 um dos melhores jogos de 2025 até então - Foto: Divulgação | Steam

Passado a primeira metade do ano de 2025, diversos lançamentos e movimentos no mundo dos jogos de videogame já ocorreram, e com isso uma dúvida paira sobre toda a indústria dos jogos "qual o melhor jogo lançado em 2025?"

Para responder isso, o Portal A TARDE compilou os jogos melhores avaliados no Metacritic, site especializado em avaliações, em todas as plataformas;

PlayStation 5;

XBox Series X/S;

Nintendo Switch;

Nintendo Switch 2;

PC

Confira os melhores jogos lançados em 2025 até o momento

PlayStation 5

Clair Obscur: Expedition 33 - R$ 249,50; Forza Horizon 5 - R$ 249,00; Split Fiction - R$ 249,50; Citizen Sleeper 2: Starward Vector - R$ 133.90; Death Stranding 2: On The Beach - R$ 399,90.

XBox Series X/S

Split Fiction - R$ 249,00; Clair Obscur: Expedition 33 - R$ 184,95; Blue Prince - R$ 112,45; Monster Hunter Wilds - R$ 332,00; Final Fantasy XVI - R$ 249,50

Nintendo Switch 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition - R$ 499,90; The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition - R$ 439,90; Donkey Kong Bananza - R$ 439,90; Split Fiction - R$ 249,00; Street Fighter 6 - R$ 191,00

Nintendo Switch

Pipistrello and the Cursed Yoyo - R$ 49,99; Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - R$ 349; Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time - R$ 299,90; Shotgun Cop Man - R$ 32,99; ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist - R$ 149.

PC

Blue Prince - R$ 88,99; Clair Obscur: Expedition 33 - R$ 199,00; Split Fiction - R$ 199,00; Final Fantasy VII Rebirth - R$ 319,90; The Last Of Us Part II Remastered - R$; 199,90;

Quais os melhores do ano?

Até o momento, os três melhores jogos lançados em 2025 são:

Clair Obscur: Expedition 33

O RPG lançado no dia 24 de abril de 2025 e já ganhou o coração dos amantes de jogos, inovando na modalidade de turnos, com suas mecânicas de tempo real inspirado na Belle Époque francesa. Lançado para as principais plataformas de games, PS5 e XBox Series X/S pelo preço de R$ 249,50 e R$ 184,95 respectivamente.

Blue Prince

Lançado no dia 10 de abril de 2025, o jogo mistura mistério, estratégia e quebra-cabeças em uma trama que narra uma jornada sempre imprevisível. Um ponto forte da trama é que, a cada decisão sua trajetória muda.

Liberado para PlayStation 5, XBox X/S e PC, o jogo veio a público custando R$ 249,50, R$ 112,45 e R$ 88,99 respectivamente.

Split Fiction

Inovador, o jogo vem com a premissa de ser um jogo para ser aproveitado com um amigo, visto que a jornada é compartilhada do início ao fim. Lançado pelo mesmo estúdio que produziu o jogo do ano de 2021, “It Takes Two”, o jogo compartilha mecânicas de seu antepassado, mas com mais recursos.

Lançado no dia 6 de março de 2025 para os principais consoles do mercado pelos respectivos preços:

PS5 - R$ 249,50;

XBox Series X/S - R$ 249,00;

Nintendo Switch 2 - R$ 249,00;

PC - R$ 199,00.