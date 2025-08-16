TECNOLOGIA
Em dúvida? Confira os melhores jogos lançados em 2025 até agora
Veja a lista dos melhores jogos lançados em 2025 até agora
Passado a primeira metade do ano de 2025, diversos lançamentos e movimentos no mundo dos jogos de videogame já ocorreram, e com isso uma dúvida paira sobre toda a indústria dos jogos "qual o melhor jogo lançado em 2025?"
Para responder isso, o Portal A TARDE compilou os jogos melhores avaliados no Metacritic, site especializado em avaliações, em todas as plataformas;
- PlayStation 5;
- XBox Series X/S;
- Nintendo Switch;
- Nintendo Switch 2;
- PC
Confira os melhores jogos lançados em 2025 até o momento
PlayStation 5
- Clair Obscur: Expedition 33 - R$ 249,50;
- Forza Horizon 5 - R$ 249,00;
- Split Fiction - R$ 249,50;
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector - R$ 133.90;
- Death Stranding 2: On The Beach - R$ 399,90.
XBox Series X/S
- Split Fiction - R$ 249,00;
- Clair Obscur: Expedition 33 - R$ 184,95;
- Blue Prince - R$ 112,45;
- Monster Hunter Wilds - R$ 332,00;
- Final Fantasy XVI - R$ 249,50
Nintendo Switch 2
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition - R$ 499,90;
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition - R$ 439,90;
- Donkey Kong Bananza - R$ 439,90;
- Split Fiction - R$ 249,00;
- Street Fighter 6 - R$ 191,00
Nintendo Switch
- Pipistrello and the Cursed Yoyo - R$ 49,99;
- Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - R$ 349;
- Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time - R$ 299,90;
- Shotgun Cop Man - R$ 32,99;
- ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist - R$ 149.
PC
- Blue Prince - R$ 88,99;
- Clair Obscur: Expedition 33 - R$ 199,00;
- Split Fiction - R$ 199,00;
- Final Fantasy VII Rebirth - R$ 319,90;
- The Last Of Us Part II Remastered - R$; 199,90;
Quais os melhores do ano?
Até o momento, os três melhores jogos lançados em 2025 são:
Clair Obscur: Expedition 33
O RPG lançado no dia 24 de abril de 2025 e já ganhou o coração dos amantes de jogos, inovando na modalidade de turnos, com suas mecânicas de tempo real inspirado na Belle Époque francesa. Lançado para as principais plataformas de games, PS5 e XBox Series X/S pelo preço de R$ 249,50 e R$ 184,95 respectivamente.
Blue Prince
Lançado no dia 10 de abril de 2025, o jogo mistura mistério, estratégia e quebra-cabeças em uma trama que narra uma jornada sempre imprevisível. Um ponto forte da trama é que, a cada decisão sua trajetória muda.
Liberado para PlayStation 5, XBox X/S e PC, o jogo veio a público custando R$ 249,50, R$ 112,45 e R$ 88,99 respectivamente.
Split Fiction
Inovador, o jogo vem com a premissa de ser um jogo para ser aproveitado com um amigo, visto que a jornada é compartilhada do início ao fim. Lançado pelo mesmo estúdio que produziu o jogo do ano de 2021, “It Takes Two”, o jogo compartilha mecânicas de seu antepassado, mas com mais recursos.
Lançado no dia 6 de março de 2025 para os principais consoles do mercado pelos respectivos preços:
- PS5 - R$ 249,50;
- XBox Series X/S - R$ 249,00;
- Nintendo Switch 2 - R$ 249,00;
- PC - R$ 199,00.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes