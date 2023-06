Em meio à reestruturação da Disney, Pixar demite 75 funcionários

A Pixar Animation Studios, subsidiária da Walt Disney, anunciou a demissão de 75 funcionários, incluindo dois responsáveis pela produção do filme "Lightyear", que teve um desempenho baixo nas bilheterias, de acordo com informações da Reuters.

A aquisição da Pixar pela Disney em 2006 tinha como objetivo revitalizar o departamento de animação da empresa. Ao longo dos anos, a Pixar criou franquias e personagens icônicos, como "Toy Story", "Os Incríveis" e "Carros".

As demissões ocorreram em 23 de maio como parte do plano do CEO da Disney, Bob Iger, de reduzir sete mil postos de trabalho e cortar US$ 5,5 bilhões em custos. Entre as mudanças implementadas, destaca-se a fusão dos departamentos de cinema e televisão em uma única unidade, a Disney Entertainment.

Entre os profissionais dispensados está Angus MacLane, diretor de "Lightyear", que fez parte da equipe criativa de filmes aclamados como "Toy Story 4" e "Coco". A produtora Galyn Susman, que estava na Pixar desde o lançamento do primeiro filme da franquia "Toy Story" em 1995, também foi desligada.

Segundo fontes consultadas pela Reuters, Michael Agulnek, vice-presidente de publicidade global da Pixar desde 2015, também foi demitido.

Essa não é a primeira vez que a Pixar realiza cortes de empregos. A última ocorreu em 2013, quando aproximadamente 30 pessoas deixaram a empresa, incluindo o diretor Bob Peterson.

Lançado há um ano, "Lightyear" teve um orçamento estimado em US$ 200 milhões, mas arrecadou apenas US$ 226,7 milhões em bilheteria. O filme não foi exibido em 14 países do Oriente Médio e Ásia devido à representação de um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo.