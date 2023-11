Entenda como WhatsApp vai permitir usar fotos diferentes no perfil | A TARDE

O WhatsApp está desenvolvendo a possibilidade de usar uma foto alternativa, que pode ser vista apenas por um grupo limitado de usuários. A novidade foi anunciada pelo WABetaInfo. A ideia é que o usuário possa ter uma imagem geral, que seria visualizada por qualquer pessoa que iniciar uma conversa, ou ver o seu perfil em um grupo. Além dela, o usuário ganha a opção de adicionar uma segunda foto de perfil, mais privada.

Nas configurações do mensageiro, será possível escolher quem poderá ver essa imagem alternativa. Qualquer pessoa, apenas os contatos, uma lista de amigos com exceções bloqueadas ou ninguém. Essa segunda imagem pode ser diferente daquela usada para um perfil de trabalho, por exemplo, ou então com membros da família aparecendo na imagem, como os filhos.

Além de ser uma camada a mais de privacidade para quem usa o mensageiro para conversas pessoais, essa pode ser também uma forma de segurança para garantir a veracidade da conta.



Segundo o WABetaInfo, que encontrou a novidade dentro do aplicativo, o recurso se encontra em desenvolvimento e deve ser liberado em um futuro próximo no mensageiro para Android e iOS. Mas, por enquanto, não há uma previsão para que a segunda foto de perfil chegue ao WhatsApp, já que ela nem começou a ser testada com usuários Beta nos dispositivos móveis.