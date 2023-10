Especialistas debatem tendências tecnológicas no 1ª dia da Futurecom | A TARDE

O primeiro dia da 23ª edição da Futurecom, maior feira de tecnologia da América Latina, aconteceu nesta terça-feira, 3, na cidade São Paulo. O evento fica aberto ao público na São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, até esta quinta, 5 de setembro.

No local do evento, diversos stands e palcos foram montados com o intuito de abordar questões voltadas aos avanços nas áreas de Inteligência Artificial (I.A), Cibersegurança e Redes de Internet. O Portal A TARDE marcou presença na feira a convite do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE).

Entre os especialistas presentes, está a baiana Cristiane Pimentel, professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e membro senior do IEEE, que falou sobre o desenvolvimento da área de saúde com a utlização de tecnologias, principalmente a Inteligência Artificial e a Realidade Virtual.

"A partir do próximo ano, veremos cada vez mais médicos sendo treinados e utilizando a realidade virtual antes da realização das cirurgias, e isto deve impactar a saúde preventiva. A tendência é que esta tecnologia seja usada para treinar as pessoas e desenvolver habilidades, sem que necessariamente você precise de um ambiente físico", explicou Pimentel.

A Inteligência Artificial também tem muitas aplicações no setor industrial, e, segundo Vicente Lucena, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), as tecnologias que farão um grande impacto em 2024 são aquelas relacionadas com a digitalização da indústria, com a aplicação de algoritmos de automação e de inteligência artificial nas ações relacionadas à indústria de manufatura.

Marcos Simplício, Cristiane Pimentel, Jéferson Nobre e Renato Borges | Foto: Divulgação

De acordo com o pesquisador amazonense, a amplicação desta tecnologia para o setor industrial poderá acarretar "um avanço considerável da produção, com um processo cada vez mais barato, mais eficiente, gerando cada vez mais empregos".

Cibersegurança

Além de Pimentel e Lucena, estiveram presentes os especialistas em cibersegurança Marcos Simplicio e Jéferson Nobre, que abordaram aspectos relacionados aos ataques virtuais através da utilização de dados pessoais dos usuários.

"Os ataques de engenharia social, centrados nas pessoas, são automatizados com o uso de tecnologias como a IA, usando o processamento de linguagem natural em conjunto com informações obtidas em redes sociais", reforçou Nobre.

Para vencer estes desafios, Simplicio recomenda que as empresas e organizações sigam o conceito de 'Zero Trust', ou confiança zero: "é preciso fazer verificações e atestações tanto dos dados quanto dos módulos de hardware e software, usando soluções tecnológicas que são fruto de pesquisas acadêmicas".

Desenvolvimento espacial e de satélite

Por fim, o pesquisador Renato Borges falou sobre sistema de controle e automação, através da tecnologia espacial e de satélite, para um desenvolvimento sustentável. Segundo ele, algumas destas tecnologias podem impactar positivamente já em 2024.

"Estamos na era dos grandes dados, caracterizados pela alta conectividade entre homens, máquinas e dispositivos. Mas, para que tudo isso funcione de forma harmoniosa e se transforme em qualidade no serviço e nas informações a serem obtidas, é necessário um trabalho coletivo, e a tecnologia espacial representa uma peça chave nos novos paradigmas que têm sido propostos para o futuro das comunicações", completou Borges.

*O jornalista cobriu o evento diretamente de São Paulo