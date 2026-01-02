WhatsApp muda tudo: IA, chamadas inéditas e novas regras afetam milhões

WhatsApp tem mais de 3 bilhões de usuários em todo mundo - Foto: Marcelo Casal Jr / Agencia Brasil

O ano de 2025 já foi embora, mas trouxe muitas novidades no ramo da tecnologia. Entre os usuários do WhatsApp, aplicativo de mensagens mais usado do mundo — a estimativa é a de que mais de 3 bilhões de pessoas utilizem a plataforma da Meta, de Mark Zuckerberg —, algumas foram as mudanças que tornaram o programa ainda mais atrativo.

Além da questão da segurança, houve apostas em Inteligência Artificial (IA) e em temas de conversas coloridas, para dar aquele ar mais pessoal por parte de cada usuário.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira algumas das mudanças implementadas pela Meta no WhatsApp no ano de 2025:

1) Reforço na segurança e privacidade

Com o objetivo de combater o spam e golpes pela plataforma, a Meta reduziu o limite do envio em massa de mensagens.

Em seguida, trouxe o modo de privacidade avançada, ajuste que evita o vazamento de mensagens, e incluiu um alerta de fraudes.

2) Temas com cores

Em fevereiro, o aplicativo recebeu novas temas para conversas, similar ao Telegram, com opção para alterar a cor dos balões das mensagens.

A novidade também estreou no WhatsApp Business, versão do app para uso corporativo.

3) Uso de IA

Em 2025, os recursos de Inteligência Artificial (IA) ganharam mais espaço no WhatsApp. A Meta começou a desenvolver resumos de mensagens não lidas, com distribuição aos usuários elegíveis em junho.

A novidade opera através do processamento privado, uma nova camada de proteção do mensageiro que garante o uso do modelo de IA com mais privacidade.

Além dele, o WhatsApp ganhou um assistente de IA para escrever. A novidade ajuda os usuários que estão com dificuldades para iniciar uma mensagem ou precisa de uma revisão para torná-la mais descontraída ou profissional, por exemplo.

4) Chamadas estilo Discord

Uma atualização de maio fez com que chamadas no estilo do Discord marcassem presença no WhatsApp. Assim, os usuários conseguem criar uma espécie de canal de voz onde é possível conversar com várias pessoas de um grupo ao mesmo tempo.

O novo bate-papo opera como um espaço onde os usuários podem entrar e sair a qualquer momento, sem depender de um convite para acessá-lo.

5) Grupos: notificação apenas quando você é mencionado

As notificações de grupos ganharam um avanço. A começar pela opção para permitir alertas apenas quando o seu número de telefone é mencionado em uma mensagem, há uma reação ou resposta a algo que você enviou, evitando os avisos de qualquer coisa enviada na conversa.

6) Tradução de mensagens

em setembro, a Meta começou a distribuir um recurso para traduzir mensagens do WhatsApp, sem depender de outros aplicativos.

A “conversão” ocorre através do botão “Traduzir”. Ao acioná-lo, basta selecionar o idioma desejado e aguardar a tradução.

7) Lembra do MSN?

Outra atualização que mexeu com os usuários do WhatsApp foi a atualização dos recados, revivendo os tempos do MSN, uma das ferramentas bate-papo mais utilizadas no início da década de 2000.

Através dela, os usuários conseguem criar recados temporários que são exibidos em balões flutuantes na conversa ou no perfil.

8) Conferências

Também em 2025, a Meta liberou o botão para levantar a mão nas conferências. Similar ao Google Meet, Microsoft Teams e Zoom, a função indica quando uma pessoa deseja se pronunciar sem interromper o que outro participante do papo está falando no momento.