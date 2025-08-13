Esses são os 5 melhores celulares de até R$ 3 mil em 2025

Samsung Galaxy S24 FE, um dos melhores modelos abaixo de R$ 3000 - Foto: Notebookcheck

Passado o primeiro semestre de 2025, muitas pessoas já buscam no mercado algumas alternativas para trocar de celular. Isso ocorre seja para obter um upgrade no seu aparelho ou trocar de dispositivo após exigir muito de somente um.

Com isso, o Portal A TARDE organizou uma lista de aparelhos telefônicos de bom desempenho, com faixa de preço abaixo de R$ 3 mil.

Samsung Galaxy S24 FE

Abrindo a lista, considerado como o melhor celular nesta faixa de preço, o Samsung Galaxy S24 FE e o modelo mais recente da linha “Fan Edition”, seção mais acessível da marca.

O S24 FE vem equipado com uma tela de ótima qualidade, com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Além disso, conta com um conjunto de quatro câmeras, três traseira e uma frontal:

Uma principal de 50 MP e abertura de f/1.8;

Uma ultrawide de 12 MP, com abertura de f/2.2;

Uma telefoto de 8 MP, com abertura de f/2.4;

Uma frontal de 10MP e abertura de f/2.4.

Já no quesito de memória, o aparelho conta com 8 GB de memória RAM, com versões de 256 GB ou 512 GB de memória interna.

Para a bateria o aparelho conta com uma de 4700 mAh e um carregador que restaura 50% da carga em 30 minutos.

Na Amazon, o aparelho é encontrado com preços diferentes de acordo com a quantia de memória interna, um abaixo da faixa dos R$ 3 mil, e outro levemente acima:

128 GB: R$ 2.499

256 GB: R$ 3.331

Samsung Galaxy S24 FE, um dos melhores modelos abaixo de R$ 3000 | Foto: Reprodução | Samsung

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Outra opção de aparelho abaixo da casa dos R$ 3 mil é o Xiaomi Redmi Note 14 Pro lançado no final de janeiro deste ano. O aparelho se destaca com um conjunto de câmeras, além de uma bateria de grande capacidade e carregador rápido.

Assim como o primeiro item da lista, este celular possui um conjunto de quatro câmeras no total, três traseiras e uma frontal:

Câmera principal de 200 MP e abertura de f/1.65;

Câmera ultra-angular de 8 MP e abertura de f/2.2;

Câmera macro de 2 MP e abertura de f/2.4;

Câmera de selfies de 20 MP e abertura de f/2.2.

Além disso, a câmera principal possui um complemento tecnológico o "Xiaomi Imaging Engine", uma inteligência artificial que melhora a velocidade de processamento e qualidade de imagens.

Quando se fala de memória, o aparelho possui duas variações, uma com 8 GB de memória RAM, e outra com 12 GB. Já no armazenamento, duas versões também são disponibilizadas, uma de 256 GB e outra de 512 GB.

O aparelho pode ser encontrado na Amazon pelo preço de R$ 2.239.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro, um dos melhores modelos abaixo de R$ 3000 | Foto: Reprodução | Xiaomi

Motorola Edge 60

Mais um aparelho que beira a faixa dos R$ 3 mil e apresenta um bom desempenho é o Motorola Edge 60. O caçula da lista foi lançado em abril de 2025 já com o sistema Android 15 instalado.

Como os outros itens da lista, ele também possui quatro câmeras em seus kit, três traseiras e uma frontal:

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.88;

Câmera híbrida de 50 MP e abertura de f/2.0;

Câmera teleobjetiva de 10 MP e abertura de f/2.0;

Câmera frontal de 50 MP e abertura de f/2.0.

Seu sistema de desempenho é bem sólido garantindo uma boa eficiência energética, ou seja, o celular entrega um desempenho fluido e livre de travamentos.

Já no quesito de memória, o aparelho possui versões com RAMs diferentes, uma de 8 GB e outra de 12GB.

Já no armazenamento interno o aparelho tem opções de 256 e 512 GB além de um espaço para cartão microSD que permite a ampliação para 1 TB.

Na Amazon, o aparelho pode ser encontrado pelo preço de R$ 2.969.

Motorola Edge 60, um dos melhores modelos abaixo de R$ 3000 | Foto: Reprodução | Motorola

Xiaomi Poco X7Pro

Um aparelho focado em jogos lançado em 2025 pela chinesa Xiaomi, o aparelho possui um processador de grande velocidade, que garante um usos fluido e bom desempenho para jogos.

Além disso, tem uma bateria de grande capacidade e carregador super veloz, que vai de 0% a 100% em somente 42 minutos.

No quesito câmeras, esse aparelho fica para trás quando comparado aos outros da lista, tendo somente três câmeras, duas principais, e uma frontal:

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.5;

Câmera ultrawide de 8 MP e abertura de f/2.2;

Câmera frontal de 20 MP e abertura de f/2.2.

O Xiaomi Poco X7 Pro oferece opções de memória RAM de 8 GB e 12 GB. Já em armazenamento interno, o aparelho está disponível em duas versões, de 256 GB e 512 GB.

Na Amazon, o Xiaomi Poco X7 é vendido pelo preço de R$ 2.280.

Xiaomi Poco X7 PRO, um dos melhores modelos abaixo de R$ 3000 | Foto: Reprodução | Xiaomi

Samsung Galaxy A56

Fechando a lista com mais um aparelho da sul coreana Samsung, o Galaxy A56 é o mais novo lançamento da linha intermediária da marca, o aparelho chegou ao Brasil em março de 2025.

O celular possui uma bateria muito boa de 5.000 mAh e suporte a carregamento rápido, garantindo uma excelente autonomia e agilidade no carregamento.

Além disso, seguindo o modelo de vários nesta lista, também apresenta quatro câmeras, três traseiras e uma frontal:

Principal de 50 MP e abertura de f/1.8;

Ultrawide de 12 MP e abertura de f/2.2;

Macro de 5 MP e abertura de f/2.4;

Frontal de 12 MP e abertura de f/2.2.

Sobre o armazenamento, o aparelho conta com 8 GB de RAM e duas versões para memória interna, uma de 128 GB e outra de 256 GB.

Na Amazon o aparelho possui uma variação nos preços de acordo com a quantidade de memória:

128 GB: R$ 2.199

256 GB: R$ 2.494