Fim de uma era: Samsung descontinua linha histórica de celulares
Empresa anunciou que modelos marcantes vão deixar de receber o suporte de software
A Samsung encerrou a entrega de atualizações de software para o Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, últimos aparelhos da icônica linha Note.
Os aparelhos da grande empresa de tecnologia sul-coreana vão deixar de receber atualizações no Android nem os pacotes de segurança.
Com a movimentação, a Samsung decreta o fim oficial da linha Note, que acabou sendo substituída pela versão Ultra dos Galaxy S. Ela chegou ao mercado em 2011 e ficou reconhecida pelas grandes telas.
Além das atualizações, as versões futuras do Android e da One UI também não devem chegar a esses modelos. Ainda assim, os proprietários podem usá-los normalmente.
Fim do Note 20
A linha do Galaxy Note 20 foi lançada com o Android 10 e interface One UI 2.5. Na época, a política de atualizações da Samsung garantia três versões do sistema operacional, o que se cumpriu. Nos últimos dois anos, os aparelhos vinham recebendo apenas pacotes de segurança, o que se encerrou agora.
Os fãs da caneta S Pen que ainda quiserem se manter no ecossistema Samsung tem dois caminhos a seguir:
- Galaxy S Ultra;
- Dobráveis da linha Galaxy Z Fold.
A primeira opção é a verdadeira sucessora da linha descontinuada já que, desde o S22 Ultra, a Samsung inclui um slot para S Pen nos aparelhos, assim como fazia no Note.
Caso prefira a segunda opção, o consumidor precisa ter em mente que os dobráveis costumam ser compatíveis com a S Pen, que é vendida separadamente.
Política de atualização
A Samsung vem ampliando a política de suporte para as linhas mais recentes nos últimos anos. Atualmente a marca oferece sete anos em alguns produtos top de linha. Além dela, somente o Google e a Honor se comprometem com tamanha longevidade no universo Android.
Se a segurança e novos recursos são a sua prioridade, a recomendação geral é considerar um upgrade para um modelo que ainda receberá atualizações.
