DICAS IMPORTANTES

Fotos perfeitas? Confira 8 comandos para o Gemini

A TARDE listou comandos (prompts) para deixar fotos com aparência profissional sem auxílio de um editor complexo

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

28/10/2025 - 14:45 h
Comandos simples que ajustam cores, removem objetos, restauram imagens antigas e muito mais
Comandos simples que ajustam cores, removem objetos, restauram imagens antigas e muito mais

Sistema de inteligência artificial (IA) criado pelo Google, o Gemini, que pode atuar como um assistente pessoal ou como uma ferramenta de IA para diversas tarefas profissionais e de aprendizado. Dentre elas, a foto com ajuda de IA.

Pensando nisso, o A TARDE listou 8 comandos (prompts) que podem ajudar a alcançar resultados impressionantes.

  1. Ajustar a iluminação e as cores: analise esta foto e ajuste a iluminação para corrigir as áreas escuras, sem estourar as partes já claras. Melhore o contraste e a saturação para que as cores fiquem mais vivas e naturais.
  2. Remover pessoas e objetos indesejados: nesta foto, remova [descreva o objeto ou a pessoa, por exemplo: 'a pessoa de camiseta vermelha no canto direito' ou 'o lixo no chão']. Preencha o fundo de forma realista, mantendo a textura e a iluminação originais da cena.
  3. Recuperar fotos antigas ou danificadas: restaure esta foto antiga digitalizada. Remova os arranhões, manchas e dobras. Corrija o desbotamento das cores e melhore a nitidez geral para recuperar os detalhes perdidos, devolvendo a qualidade original da imagem.
  4. Reduzir ruído e melhorar a nitidez: reduza o ruído (granulação) da foto, preservando os detalhes importantes. Em seguida, aumente a nitidez para que os contornos fiquem mais definidos e a imagem pareça mais clara.
  5. Corrigir distorções ou perspectivas: ajuste a imagem para que as linhas verticais e horizontais fiquem retas, dando à foto uma aparência mais profissional e alinhada.
  6. Aplicar efeitos de filtro ou estilo: aplique um estilo [escolha um, por exemplo: 'vintage'] a esta imagem. Ajuste as cores, o contraste e a textura para criar uma atmosfera artística e coesa de acordo com o estilo escolhido.
  7. Retocar rostos ou retratos: melhore a pele da pessoa na foto, removendo imperfeições e suavizando a textura. Mantenha a expressão facial e a iluminação original.
  8. Colorir fotos em preto e branco: adicione cor a esta foto em preto e branco. Preste atenção aos detalhes para aplicar tons de pele realistas, cores de roupas apropriadas para a época e um cenário com cores naturais.

