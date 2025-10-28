DICAS IMPORTANTES
Fotos perfeitas? Confira 8 comandos para o Gemini
A TARDE listou comandos (prompts) para deixar fotos com aparência profissional sem auxílio de um editor complexo
Por Jair Mendonça Jr
Sistema de inteligência artificial (IA) criado pelo Google, o Gemini, que pode atuar como um assistente pessoal ou como uma ferramenta de IA para diversas tarefas profissionais e de aprendizado. Dentre elas, a foto com ajuda de IA.
Pensando nisso, o A TARDE listou 8 comandos (prompts) que podem ajudar a alcançar resultados impressionantes.
- Ajustar a iluminação e as cores: analise esta foto e ajuste a iluminação para corrigir as áreas escuras, sem estourar as partes já claras. Melhore o contraste e a saturação para que as cores fiquem mais vivas e naturais.
- Remover pessoas e objetos indesejados: nesta foto, remova [descreva o objeto ou a pessoa, por exemplo: 'a pessoa de camiseta vermelha no canto direito' ou 'o lixo no chão']. Preencha o fundo de forma realista, mantendo a textura e a iluminação originais da cena.
- Recuperar fotos antigas ou danificadas: restaure esta foto antiga digitalizada. Remova os arranhões, manchas e dobras. Corrija o desbotamento das cores e melhore a nitidez geral para recuperar os detalhes perdidos, devolvendo a qualidade original da imagem.
- Reduzir ruído e melhorar a nitidez: reduza o ruído (granulação) da foto, preservando os detalhes importantes. Em seguida, aumente a nitidez para que os contornos fiquem mais definidos e a imagem pareça mais clara.
- Corrigir distorções ou perspectivas: ajuste a imagem para que as linhas verticais e horizontais fiquem retas, dando à foto uma aparência mais profissional e alinhada.
- Aplicar efeitos de filtro ou estilo: aplique um estilo [escolha um, por exemplo: 'vintage'] a esta imagem. Ajuste as cores, o contraste e a textura para criar uma atmosfera artística e coesa de acordo com o estilo escolhido.
- Retocar rostos ou retratos: melhore a pele da pessoa na foto, removendo imperfeições e suavizando a textura. Mantenha a expressão facial e a iluminação original.
- Colorir fotos em preto e branco: adicione cor a esta foto em preto e branco. Preste atenção aos detalhes para aplicar tons de pele realistas, cores de roupas apropriadas para a época e um cenário com cores naturais.
