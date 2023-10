Futurecom: Brasil tem 3º maior mercado de telecomunicação das Americas | A TARDE

O Brasil é o terceiro maior mercado de telecomunicações das Américas. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira, 4, na Futurecom, maior feira de tecnologia e inovação da América Latina, realizada na cidade de São Paulo.

Atualmente, apenas Estados Unidos e Canadá estariam na frente do território brasileiro, quando levado em consideração toda a América do Sul, Central e Norte. Mesmo com as redes privativas incipientes no Brasil, o país ocupa, atualmente, a 8ª posição no mundo.

O estudo foi apresentado de forma inédita, pelo gerente senior da Omdia, Ari Lopes, em coletiva de imprensa realizada na feira tecnológica. A apresentação também contou com a presença de Hermano Pinto, diretor do Futurecom.

Segundo Lopes, as redes privativas são uma oportunidade de monetização efetiva. “No 5G, as teles investiram muito na construção das redes, agora é a hora de focar em inovação na parte de serviços. Essa virada de chave precisa acontecer”, destaca.

Estudo foi apresentado de forma inédita, pelo gerente senior da Omdia, Ari Lopes | Foto: Ascom Futurecom

Apesar do recorte positivo, o cenário do 5G no país sul-americano ainda é bastante embrionário. Atualmente, dentre todas as conexões no Brasil, apenas 5,3% são oriúndas da rede 5G.

Durante a coletiva, o gestor da Omdia explicou que, até o momento, o foco esteve em construir e implantar as redes 5G. No entanto, agora, a ideia é que se avance para a inovação do serviço.

No cenário mundial, a relevância diminui ainda mais. No segundo trimestre de 2023, foram 1,4 bilhão de conexões em todo o mundo, sendo que apenas 11,4 milhões destas estão em território brasileiro.

Segundo a Omdia, existem no Brasil muitas oportunidades de crescimento no segmento empresarial, já que a previsão é que o número de assinaturas 5G móveis para as indústrias no mundo deverá aumentar de 48,8 milhões, no final de 2022, para 501,3 milhões no final de 2027.

A expectativa é que as receitas globais dos serviços móveis 5G empresariais cheguem a 134 bilhões de dólares nos próximos quatro anos.<>

Já no cenário do setor privativo, também existe uma projeção de crescimento sólido de redes 5G, com receitas globais que deverão aumentar de US$ 548 milhões, em 2022, para US$ 6,89 bilhões, em 2027.

*Jornalista cobriu a Futurecom diretamente de São Paulo, a convite do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE)