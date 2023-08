Golpe online: Como se proteger de tentativas de fraude em marketplaces

Que as vendas online são uma “mão na roda” e facilitam a vida do consumidor, não é novidade. Mas, com o crescimento das transações via internet, a probabilidade de cair em golpes aumenta, por isso é importante se atentar para não ter surpresas desagradáveis na hora da compra.

De acordo com pesquisa recente da Transunion - empresa global de informações e soluções - as tentativas de fraude online aumentaram 20% no segundo semestre de 2022. O estudo mostra que, no Brasil, cerca de 1,5 milhão de golpes foram cometidos no mês de Julho e, comparado ao mesmo período do ano anterior, o índice de tentativas em enganar o consumidor foi sete vezes maior.

Rodrigo Garcia, diretor-executivo da Petina Soluções Digitais, listou algumas dicas para ajudar os consumidores a se protegerem:

Avalie a reputação do vendedor

Ao realizar uma compra online, é importante checar todas as informações do vendedor. Um dos pontos mais claros para provar o comprometimento do lojista com o envio e com o cliente é a reputação da loja.

“A reputação é ‘a porta de entrada’ para receber e fazer uma compra. Geralmente esse dado fica no perfil do vendedor e é aberto ao público, facilitando na hora de conferir se está tudo certo para dar continuidade na negociação. No site do Mercado Livre, a reputação é demonstrada através de um ‘termômetro’, que de acordo com as avaliações do produto, vai mudando de cor. Ou seja, quanto mais verde o termômetro de reputação estiver, mais confiável é o vendedor”, explica Garcia.



Desconfie de preços muito atrativos

Quando os produtos estão com um valor muito abaixo do de mercado, é recomendado analisar o perfil de outros vendedores, dentro do próprio marketplace, para saber o preço do mesmo item. Dessa forma, é possível fazer um comparativo, descartando a chance de ser fraudado.

“Quando o valor é muito baixo, normalmente o vendedor entra em contato com o comprador dizendo que teve algum problema sistêmico ou com a compra, e vai precisar cancelar a venda no marketplace. Logo em seguida, informa que devido ao problema, o cliente ganhará um desconto ainda maior, solicitando pagamento por pix. As transações realizadas dentro do marketplace são seguras, por isso é importante realizar todos os passos na própria plataforma”, alerta.

Fuja de transações fora da plataforma

Apesar das configurações de pagamento serem a última etapa do processo da compra online, a atenção não deve ser deixada de lado de jeito algum, pois mesmo que a loja aparente ser confiável pelos pontos descritos acima, ainda sim o cliente pode sofrer uma fraude. O principal conselho para quem deseja comprar online com segurança é: Não faça nenhum tipo de pagamento fora da plataforma de vendas.

No caso de “frete a combinar com o vendedor”, é fundamental que o valor seja negociado antes da compra e que seja cobrado juntamente com o pedido dentro do marketplace. “É de extrema importância que nenhum pagamento seja realizado diretamente ao vendedor, seja por pix, boleto ou cartão de crédito. O valor do frete deve estar incluso no preço final da encomenda”, finaliza.