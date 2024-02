Google anuncia IA que transforma texto em vídeos realistas | A TARDE

O Google anunciou nesta segunda-feira, 29, uma nova ferramenta usando a Inteligência Artificial (IA), capaz de transformar transcrições de textos ou imagens em vídeos realistas e animados.

Desenvolvida em parceria com a Universidade de Tel Aviv e o Weizmann Institute of Science, ambas de Israel, a Lumiere foi desenvolvida a partir de um modelo de difusão no espaço-tempo conhecido como Space-Time U-Net. A tecnologia gera todos os quadros que compõem o vídeo.

>Google Cloud lança tecnologias de IA generativa focadas no varejo

Segundo a empresa, esse processo leva a uma maior coesão e precisão nos movimentos, fornecendo vídeos mais realistas, mesmo que em uma menor resolução. Para usar a ferramenta, basta digitar os comandos de texto ou inserir as fotos desejadas e aguardar a tecnologia realizar seu trabalho.

Além da criação em vídeos animados, a Lumiere também permite criar vídeos em estilos específicos através de uma imagem e animar só uma parte dela e deixá-la estática em outras. É possível também gerar novos conteúdos mantendo o mesmo padrão visual da foto original, modificar características de objetos e muito mais.

Por outro lado, no artigo publicado junto ao lançamento do Lumiere, o Google reconhece que a ferramenta de geração de vídeos realistas pode ser utilizada de forma indevida, para criar conteúdo deliberadamente falso ou enganoso, ou prejudicial de alguma maneira.