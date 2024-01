Google Cloud lança tecnologias de IA generativa focadas no varejo | A TARDE

O Google Cloud vai lançar nesta terça-feira, 16, novas tecnologias de Inteligência Artificial (IA) generativa para reforçar o varejo na personalização de compras online, modernização das operações e transformações das implementações tecnológicas nas lojas.

As novidades serão divulgadas em Nova York, durante a National Retail Federation (NRF) 2024, maior evento de varejo. Com as inovações, o setor varejista tem como objetivo otimizar o desempenho tanto nos sites como em aplicativos. Além disso, vão permitir agilizar as experiências de atendimento ao cliente, assim como modernizar os catálogos de produtos.

Inovações

As inovações de IA são integradas por meio do Vertex AI Search for Retail, plataforma do Google Cloud baseada em grandes modelos de linguagem (LLM), enquanto o Google Distributed Cloud Edge, novo portfólio de soluções de hardware e software, aprimora a capacidade computacional e armazenamento de informações das lojas físicas.

A nova solução Conversational Commerce integra de forma simples e rápida agentes virtuais generativos nos sites e aplicativos das lojas, possibilitando a criação de agentes capazes de manter conversas com potenciais compradores em uma linguagem natural que entenda suas preferências e ofereça opções de produtos mais precisos.

Esta nova solução pode ser executada na plataforma Vertex AI do Google Cloud ou ser integrada aos aplicativos de gerenciamento de catálogo existentes de um varejista, além de usar modelos de IA generativa do Google Cloud, bem como ferramentas como o Vertex AI Search e Conversation.

O Google Cloud também apresentou um novo recurso de LLM no Vertex AI Search for retail, um produto que oferece aos varejistas pesquisa, navegação e recomendações com qualidade do Google incorporadas nativamente em suas vitrines digitais. Com isso, os varejistas passam a ter a possibilidade de ajustar um LLM de acordo com o seu catálogo de produtos exclusivo e padrões de pesquisa dos compradores, melhorando sua capacidade de apresentar produtos relevantes às consultas dos clientes e melhor classificando os produtos potenciais como adequados para qualquer termo de pesquisa.

Atendimento ao cliente

A nova solução de modernização do atendimento ao cliente do Google Cloud pode ajudar os varejistas a melhorar o autoatendimento e o envolvimento do cliente. A oferta se integra ao CRM do varejista, ajudando o varejista a implantar agentes baseados em IA que são alimentados pelos grandes modelos de linguagem do Google Cloud. Esses agentes auxiliam em tarefas como fornecer recomendações personalizadas de produtos, agendar compromissos ou verificar o status dos pedidos, além de aproveitar os recursos avançados de IA para tradução de idiomas do Google Cloud, ajudando a personalizar a experiência de atendimento ao cliente.

A novidade também contribui para aumentar a produtividade dos funcionários com resumo de conversas com clientes por chat baseado em IA, uma interface única para consolidar informações internas para agentes de atendimento ao cliente e sugestões de resposta em tempo real com base no conhecimento dos recursos internos do varejista.

Modernização nas lojas

O Google Distributed Cloud Edge, a oferta de hardware e software totalmente gerenciada do Google Cloud, tem uma configuração focada no varejista para ajudar as marcas a oferecer experiências modernas aos clientes com IA em milhares de locais com pouca ou nenhuma conectividade à Internet. Assim, os varejistas têm a possibilidade de economizar recursos de TI valiosos com três servidores de formato pequeno gerenciados pelo Google Cloud e que podem ser convenientemente instalados em qualquer loja, coletando análises abrangentes da empresa e até simplificando operações essenciais.

Os novos produtos estarão disponíveis globalmente durante o primeiro trimestre de 2024. No caso do Google Distributed Cloud Edge, estará disponível nos países detalhados aqui. Enquanto isso, o novo LLM no Vertex AI Search já está disponível para varejistas qualificados em public preview e estará disponível no primeiro semestre de 2024.