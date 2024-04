Google Cloud lança aplicativo e funções de IA generativa no Workspace | A TARDE

O Google Cloud, suíte de computação em nuvem, anunciou durante o Next 24’, evento que reuniu a maior comunidade global de nuvem em Las Vegas, novas ferramentas com Inteligência Artificial generativa para otimizar produtos da empresa. As funções serão incluídas nos serviços do Google Workspace, e pretende ‘potencializar a criatividade’ e ‘economizar tempo’.

Google Vids

Entre as novidades está o Google Vids, novo aplicativo de criação de vídeo com tecnologia de IA no Workspace. A nova ferramenta, que será lançada em junho via Workspace Labs em inglês, permite gerar um storyboard (série de ilustrações) facilmente editável e, após escolher um estilo, fazer um primeiro rascunho com cenas sugeridas de vídeos, imagens e música de fundo.

O Google Vids inclui uma interface simples e fácil de usar e a capacidade de colaborar e compartilhar projetos com segurança a partir do navegador. Com o app, combinado com Documentos, Planilhas e Apresentações Google, o usuário deve clicar na opção “Ajude-me a criar” e assim gerar um primeiro rascunho ou escolher entre os diversos modelos disponíveis. É possível adicionar narrações aos vídeos, escolhendo entre as pré-definidas ou a sua própria voz.

Tradução automática do Google

Os clientes de Workspace também contarão com uma função de tradução automática durante as vídeo chamadas. Com o recurso “Traduzir para mim”, no Meet, os usuários poderão selecionar, dentre 69 idiomas (incluindo o português), o mais adequado para a ocasião e se comunicar mais facilmente com pessoas de todo o mundo. A inovação chegará em junho deste ano.

AI Security para arquivos confidenciais

O Google Cloud também lança o AI Security, um novo plugin que permitirá às equipes de TI identificar, classificar e proteger automaticamente arquivos confidenciais hospedados no armazenamento do Google Drive de uma empresa. Através de modelos de IA que preservam a privacidade e que podem ser treinados usando dados exclusivos da organização, esta funcionalidade permite a avaliação, classificação e proteção contínua de arquivos novos e existentes na plataforma.

Novidades em Planilhas e Documentos

No Planilhas, será adicionada uma nova função de tabela para formatar e organizar dados com um design elegante e atualizado. Você pode selecionar um modelo - desde gerenciamento de projetos até planejamento de eventos e gerenciamento de estoque - para que não precise mais criar uma planilha do zero. Ele estará disponível para todos os planos do Workspace nas próximas semanas.

Uma nova experiência também será implementada no Google Docs que ajudará a organizar informações relacionadas em um único documento ao invés de vincular vários documentos ou pesquisar no Drive para encontrar o que procura. Por sua vez, a personalização do documento será facilitada com imagens de capa, sem margens, que se estendem de uma borda a outra do navegador. Esses recursos estarão disponíveis para todos os usuários da ferramenta nas próximas semanas.

Mais integração com Gmail

No aplicativo do Gmail para celular, o recurso “Ajude-me a escrever” poderá receber instruções de voz para começar a redigir um e-mail de onde o usuário estiver. Além disso, com a integração do Gemini no Gmail, o novo recurso ‘polish feature’, auxilia a transformar notas em um rascunho de e-mail mais completo com um único clique. As novas experiências estarão disponíveis para clientes Gemini Enterprise e Gemini Business, bem como para assinantes do Google One AI Premium. Mais informações podem ser encontradas neste blogpost.