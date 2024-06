Google for Brasil mostra como simplificar a vida em 2024 com uso da IA

Presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, durante apresentação do Google for Brasil - Foto: Divulgação/Google

A Inteligência Artificial (IA) já está presente no dia a dia das pessoas de diversas maneiras, e seu potencial para facilitar a vida cotidiana é enorme. Pensando nisso, o Google mostrou nesta terça-feira, 11, em São Paulo, durante a 6ª edição do Google for Brasil, evento para anúncio de novidades para simplificar a vida dos brasileiros por meio do uso de IA, que as ferramentas certas podem transformar o uso das tecnologias em atividades diárias.

O Portal A TARDE, único veículo de imprensa da Bahia presente no evento, participou das ativações da empresa na capital paulista e conheceu de perto cada novidade.

| Foto: Eduardo Dias/Ag. A TARDE

De objetivos educacionais ao incremento nos negócios, evento mostrou o potencial impacto da tecnologia no dia a dia das pessoas. Os principais anúncios da big tech foram voltados para a segurança e proteção de dados, além de facilitação de ferramentas para pequenos e médios negócios.

Recursos contra roubo de celulares



Com o Brasil sendo pioneiro, o Google vai testar três novos recursos contra roubo de celulares e fraudes no país. Os serviços são exclusivos para usuários de celulares Android e estarão disponíveis a partir do mês de julho.



Segundo o Google, o Brasil está no top 5 de países que mais usam os principais produtos da empresa.

Entre as principais medidas está o uso da tecnologia baseada em inteligência artificial (IA) que usa sinais para identificar quando um celular é furtado, levando ao bloqueio automático da tela do aparelho e assim evita o acesso indevido a arquivos e aplicativos sensíveis, além de uma versão aprimorada do Google Play Protect voltada para o combate a fraudes para sistemas Android.

Remoção de dados pessoais da Busca



Outro serviço que estará disponível aos usuários é a remoção de dados pessoais da Busca do Google. A nova ferramenta, mais uma pioneira no Brasil, localizada em "Resultados Sobre Você", permitirá aos usuários retirem informações pessoais como número de telefone, endereço residencial e e-mail vulneráveis a fraudes. A ferramenta é tida pelo Google como um passo importante para a privacidade online no Brasil.

Google e empresas

Para potencializar experiência de empresas, o Google anunciou também novos recursos que facilitarão pequenas e médias empresas na Busca e Google Maps, adicionando ferramentas como opções de agendamento nas áreas de saúde e beleza, integração com redes sociais e uso de IA para digitalizar cardápios em bares e restaurantes.