Google lança Gemini 1.5, nova versão do modelo mais avançado de IA | A TARDE

Mais de um mês depois de lançar sua inteligência artificial, o Google anunciou nesta quinta-feira, 15, o Gemini 1.5, uma nova geração de modelos Gemini que oferece melhor desempenho em uma arquitetura mais eficiente que as versões anteriores, e com recurso experimental na compreensão de contextos longos.

A nova versão ainda está em fase de testes iniciais, e o acesso está disponível a partir desta quinta, a um grupo limitado de desenvolvedores e clientes do Google Cloud para testá-lo por meio do AI Studio e do Vertex AI em visualização privada. Além disso, o Google está ampliando o acesso aos modelos Gemini por parte de empresas e desenvolvedores ao trazer os modelos Gemini 1.0 Pro e 1.0 Ultra com disponibilidade para todos os clientes do Google Cloud.

Entre os avanços do Gemini 1.5 Pro estão janelas de contexto maiores que permitem aos modelos fazer referência a mais informações, compreender o fluxo narrativo, manter a coerência em passagens mais longas e gerar respostas contextualmente mais ricas.

“Os aplicativos agora podem executar até 1 milhão de tokens em produção, o que significa que o Gemini 1.5 Pro pode processar grandes quantidades de informações de uma só vez, incluindo 1 hora de vídeo, 11 horas de áudio, bases de código com mais de 30 mil linhas de código ou mais de 700 mil palavras”, aponta a empresa.

Com o Gemini 1.5 Pro, as organizações ainda poderão analisar com precisão uma biblioteca de código inteira em um único prompt; raciocinar em documentos muito longos; analisar e comparar o conteúdo de horas de vídeo, permitir que os chatbots mantenham longas conversas sem esquecer detalhes; e possibilitar experiências hiperpersonalizadas, inserindo informações relevantes do usuário no prompt.