Google libera novidade para quem tem passaporte; veja como usar

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O Google passou a disponibilizar no Brasil o Passe de Identificação no Google Wallet, recurso que permite criar uma versão digital do passaporte em smartphones Android compatíveis.

A funcionalidade reúne as informações do documento em uma credencial armazenada no aplicativo, facilitando o acesso aos dados pelo celular.

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Apesar da novidade, a versão digital não substitui o passaporte físico em viagens internacionais. O documento continua sendo obrigatório para procedimentos de imigração, embarque e controle de entrada em outros países.

O que é o Passe de Identificação?

O Passe de Identificação é uma credencial digital criada dentro do Google Wallet a partir das informações presentes no passaporte eletrônico.

Após o cadastro, o usuário passa a ter acesso aos principais dados do documento diretamente pelo aplicativo, podendo apresentá-los em estabelecimentos ou serviços que aceitem a conferência da identidade pelo celular.

A ferramenta funciona como uma alternativa para consultas rápidas das informações do passaporte, mas não possui validade para substituir o documento oficial em situações que exigem sua apresentação física.

Quem pode utilizar o recurso?

A funcionalidade está disponível para usuários que atendam aos seguintes requisitos:

smartphone com Android 9 ou superior;

tecnologia NFC habilitada no aparelho;

passaporte brasileiro (ou de outro país compatível) com chip eletrônico;

conta pessoal do Google.

O recurso não está disponível para:

contas infantis;

usuários do Google Workspace (contas corporativas).

Como cadastrar o passaporte no Google Wallet

O procedimento é realizado diretamente pelo aplicativo. O passo a passo é simples:

Abra o Google Wallet. Toque em "Adicionar à Carteira". Selecione "Documento de identificação" e, em seguida, "Passe de identificação". Utilize a câmera para escanear a página de identificação do passaporte. Encoste a parte traseira do celular no documento para que o NFC leia o chip eletrônico. Conclua a validação de segurança.

Após a verificação, o passe passa a ficar disponível dentro da carteira digital.

Como funciona a validação de segurança

Para impedir fraudes, o Google exige uma etapa adicional de autenticação.

O aplicativo solicita que o usuário grave um vídeo curto do próprio rosto. Em seguida, um sistema de inteligência artificial compara a biometria facial registrada no vídeo com a fotografia armazenada no chip do passaporte.

Somente após essa conferência a credencial digital é criada.

O documento digital substitui o passaporte?

Não. O Google destaca que o Passe de Identificação não possui validade para imigração, controle de fronteiras ou embarques internacionais.

Nesses casos, o viajante continua obrigado a apresentar o passaporte físico.

A funcionalidade serve apenas para disponibilizar uma versão digital dos dados do documento em situações compatíveis com esse tipo de identificação, oferecendo mais praticidade para os usuários do Google Wallet.