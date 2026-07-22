TECNOLOGIA
Google libera novidade para quem tem passaporte; veja como usar
Funcionalidade reúne as informações do documento em uma credencial armazenada
O Google passou a disponibilizar no Brasil o Passe de Identificação no Google Wallet, recurso que permite criar uma versão digital do passaporte em smartphones Android compatíveis.
A funcionalidade reúne as informações do documento em uma credencial armazenada no aplicativo, facilitando o acesso aos dados pelo celular.
Apesar da novidade, a versão digital não substitui o passaporte físico em viagens internacionais. O documento continua sendo obrigatório para procedimentos de imigração, embarque e controle de entrada em outros países.
O que é o Passe de Identificação?
O Passe de Identificação é uma credencial digital criada dentro do Google Wallet a partir das informações presentes no passaporte eletrônico.
Após o cadastro, o usuário passa a ter acesso aos principais dados do documento diretamente pelo aplicativo, podendo apresentá-los em estabelecimentos ou serviços que aceitem a conferência da identidade pelo celular.
A ferramenta funciona como uma alternativa para consultas rápidas das informações do passaporte, mas não possui validade para substituir o documento oficial em situações que exigem sua apresentação física.
Quem pode utilizar o recurso?
A funcionalidade está disponível para usuários que atendam aos seguintes requisitos:
- smartphone com Android 9 ou superior;
- tecnologia NFC habilitada no aparelho;
- passaporte brasileiro (ou de outro país compatível) com chip eletrônico;
- conta pessoal do Google.
O recurso não está disponível para:
- contas infantis;
- usuários do Google Workspace (contas corporativas).
Como cadastrar o passaporte no Google Wallet
O procedimento é realizado diretamente pelo aplicativo. O passo a passo é simples:
- Abra o Google Wallet.
- Toque em "Adicionar à Carteira".
- Selecione "Documento de identificação" e, em seguida, "Passe de identificação".
- Utilize a câmera para escanear a página de identificação do passaporte.
- Encoste a parte traseira do celular no documento para que o NFC leia o chip eletrônico.
- Conclua a validação de segurança.
Após a verificação, o passe passa a ficar disponível dentro da carteira digital.
Como funciona a validação de segurança
Para impedir fraudes, o Google exige uma etapa adicional de autenticação.
O aplicativo solicita que o usuário grave um vídeo curto do próprio rosto. Em seguida, um sistema de inteligência artificial compara a biometria facial registrada no vídeo com a fotografia armazenada no chip do passaporte.
Somente após essa conferência a credencial digital é criada.
O documento digital substitui o passaporte?
Não. O Google destaca que o Passe de Identificação não possui validade para imigração, controle de fronteiras ou embarques internacionais.
Nesses casos, o viajante continua obrigado a apresentar o passaporte físico.
A funcionalidade serve apenas para disponibilizar uma versão digital dos dados do documento em situações compatíveis com esse tipo de identificação, oferecendo mais praticidade para os usuários do Google Wallet.