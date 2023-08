Google libera novos recursos da sua IA generativa

O Google liberou novas aplicações e recursos do Duet A.I, sua ferramenta de inteligência artificial assistente do Google Cloud e o Google Workspace. O anúncio ocorreu nesta terça-feira, 29, durante o evento Next ’23, realizado em San Francisco, nos Estados Unidos, do qual o Portal A TARDE participou de coletiva antecipada.

O Google Cloud Next '23 segue até 31 de agosto, reunindo líderes do setor, clientes, parceiros, desenvolvedores, influenciadores e a maior comunidade global de nuvem para discutir a estratégia geral do Google Cloud.

A onda de Inteligência Artificial, com o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, impulsionou o crescimento dos serviços na nuvem em empresas como o Google. A tecnologia do Duet A.I, que estava em fase de testes, promete gerar imagens e textos e analisar planilhas nos aplicativos do Workspace [veja vídeo abaixo]. Outras funcionalidades incluem criação de slides no Google Apresentações e resumir os e-mails do Gmail.

Para quem usa o Meet, a inteligência pode ser utilizada para anotar as principais questões dos debates e até mesmo “comparecer” a uma reunião no lugar do usuário, além de ser capaz de identificar até 18 idiomas e traduzir em tempo real como legendas.

Para o Google Cloud, o Duet A.I vai ajudar desenvolvedores na codificação e na cibersegurança. Outro ponto é a disponibilização de insights sobre a análise de dados.

Até o momento, os recursos no Google Cloud foram ampliados somente no formato de prévia. Segundo a empresa, o acesso geral da ferramenta será liberado até o final do ano.