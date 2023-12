Google vai desativar contas antigas nesta sexta; a sua corre risco? | A TARDE

O Google vai começar a desativar algumas contas antigas a partir desta sexta-feira, 01. A exclusão inclui dados do Gmail, Google Fotos, Google Drive e todos os arquivos ligados ao e-mail de usuários com contas Google inativas. São consideradas inativas as contas que não foram utilizadas nos últimos dois anos e, por isso, estão mais suscetíveis a sofrer algum tipo de dano. Inicialmente, a ação vai eliminar as contas que foram criadas, mas nunca foram usadas. A seguir, veja como saber se sua conta está inativa e entenda o que pode ser feito para preservá-la.

- Fazer login na conta;



- Ler ou enviar um e-mail;



- Usar o Google Drive;

- Assistir a um vídeo do YouTube;

- Baixar um app na Google Play Store;

- Fazer uma pesquisa no Google;

- Fazer login com o Google para entrar em um app ou serviço.

Além disso, é importante lembrar que a atividade é considerada por cada conta, não por dispositivo. Assim, é possível realizar ações em qualquer aparelho conectado à Conta Google. Caso exista mais de uma conta no mesmo dispositivo, é preciso checar se cada uma delas foi utilizada nos últimos dois anos para evitar a exclusão.