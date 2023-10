Google vai mostrar produtos com frete grátis e devolução gratuita

De olho nas potencialidades da Black Friday, o Google anunciou novos recursos voltados a melhorar a experiência de compras na internet no Brasil. A partir de outubro, a plataforma começará a permitir aos consumidores identificarem os produtos com frete grátis, entrega mais rápida e devolução gratuita, algo que já existe em outros países.

>>> Buscas pela Black Friday crescem 24% na web

A tecnologia, batizada de Anotações de Frete, foi anunciada nesta quinta-feira, 28, em um evento realizado no Pavilhão das Artes, em São Paulo, para o qual o Portal A TARDE foi convidado. Conforme a companhia, ela permite aos lojistas sinalizar suas promoções ao gerenciar seus produtos por meio do Google Merchant Center.

A novidade vai se apresentar como uma “etiqueta” logo abaixo da imagem do produto, mostrando ao consumidor que aquele produto tem uma condição de frete diferenciada dos demais.

Segundo a pesquisa realizada pela Offerwise a pedido do Google também divulgada nesta quinta, o custo do frete está entre os cinco aspectos mais importantes para o consumidor definir onde vai comprar um produto. Conforme a empresa, as Anotações de Frete em outros países mostram que os cliques, isto é, número de consumidores que efetivamente se interessam pelas ofertas, podem aumentar em até 10% com a ativação desse recurso.

“Para o consumidor, as informações de frete são exibidas de maneira mais visual e simplificada, o que permite tomar a decisão certa na hora de escolher entre os produtos na vitrine do Google Shopping”, afirma Rodrigo Paoletti, líder de produtos de performance do Google Brasil.

Outro recurso anunciado foi é a ferramenta que otimiza as palavras-chave nas buscas e adaptação delas em cada negócio. "A grande novidade do search esse ano é o Search Booster, uma ferramenta que ajuda a recomendar e automatizar o processo de inclusão de palavras-chave, que a gente sabe que é difícil. Ela se adapta de acordo com o negócio de cada um e recomenda novas palavras, um alto potencial comercial", completou.

Como aderir

Para utilizar as Anotações de Frete, o lojista precisa acessar o Google Merchant Center, plataforma que permite cadastrar informações sobre produtos disponíveis no seu site ou loja e exibi-los a potenciais clientes por meio das plataformas do Google, com a ajuda da publicidade ou não. Para comunicar seus diferenciais logísticos é necessário informar custo de frete, tempo de entrega, janela e custo de devolução.

*De São Paulo, à convite do Google.