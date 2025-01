Homem toma decisão após jogar HD com R$ 1,1 bilhão no lixo

Homem tentou encontrar disco rígido em aterro sanitário - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

O britânico James Howells jogou fora um HD (disco rígido) que estava com uma carteira digital com criptomoedas.

No aparelho, a gravação de 8 mil bitcoins, que estão valendo cerca de 150 milhões de libras, que convertias ficam na casa do R$ 1,1 bilhão.

Desde 2013, Howells começou a escavar um aterro sanitário na cidade de Newport, no País de Gales, para tentar encontrar o disco rígido. Ainda naquele ano, o engenheiro de TI acabou descartando acidentalmente o dispositivo, em ação feita durante a limpeza da sua casa.

Após tentativas que não tiveram sucesso, as buscas do britânico chegaram ao fim. O conselho municipal de Newport afirmou que a escavação do aterro pode liberar substâncias nocivas e representar riscos para a saúde pública e ao meio ambiente. Diante do cenário, James Howells foi obrigado a tomar a decisão de parar com a "caça" ao HD com R$ 1,1 bilhão.