IA do Google passa a se lembrar das conversas com usuários
Ferramenta terá lembranças das informações compartilhadas pelos usuários para adaptar futuras interações
Por Gustavo Zambianco
A inteligência artificial do Google, o Gemini, vai começar a se lembrar das conversas feitas com seus usuários a partir desta quarta-feira, 13, para utilizar essas informações em conversas futuras. A opção será ativada por padrão, sem que o usuário precise ativá-la.
Além dessa função, o Google ainda vai ceder uma opçã para as pessoas que prefiram não salvar suas conversas, para isso, basta ativar a opção de “conversa temporária”, que funciona como uma espécie de “modo anônimo”.
Os recursos não são uma novidade no mercado, existindo no ChatGPT, da Open AI.
Para que serve essa memória?
Essa função de “memória” funciona para que as IAs considerem informações passadas na conversa para gerarem novas respostas. Antes da mudança, o usuário precisava ativar a função manualmente como uma preferência nas configurações.
Para exemplificar, o Google afirmou que, caso o usuário tenha utilizado a IA para pedir resumos de não ficção, o assistente pode, no futuro, utilizar esse resumo para indicar títulos com uma temática semelhante.
A empresa diz que a função foi criada para tornar o Gemini mais “pessoal, proativo e poderoso”, como se ele imitasse uma pessoa que já entendesse do assunto. O recurso pode ser desativado nas configurações do Gemini, basta acessar a parte de “Contexto pessoal”.
