Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

IA do Google passa a se lembrar das conversas com usuários

Ferramenta terá lembranças das informações compartilhadas pelos usuários para adaptar futuras interações

Por Gustavo Zambianco

13/08/2025 - 18:22 h
IA do Google passa a se lembrar de conversas com usuários
IA do Google passa a se lembrar de conversas com usuários -

A inteligência artificial do Google, o Gemini, vai começar a se lembrar das conversas feitas com seus usuários a partir desta quarta-feira, 13, para utilizar essas informações em conversas futuras. A opção será ativada por padrão, sem que o usuário precise ativá-la.

Além dessa função, o Google ainda vai ceder uma opçã para as pessoas que prefiram não salvar suas conversas, para isso, basta ativar a opção de “conversa temporária”, que funciona como uma espécie de “modo anônimo”.

Os recursos não são uma novidade no mercado, existindo no ChatGPT, da Open AI.

Leia Também:

Homem tem alucinações após seguir conselho do ChatGPT
Anatel elimina obrigatoriedade do '0303' em ligações
Além do ChatGPT: conheça ferramentas de IA para salvar seu dia a dia

Para que serve essa memória?

Essa função de “memória” funciona para que as IAs considerem informações passadas na conversa para gerarem novas respostas. Antes da mudança, o usuário precisava ativar a função manualmente como uma preferência nas configurações.

Para exemplificar, o Google afirmou que, caso o usuário tenha utilizado a IA para pedir resumos de não ficção, o assistente pode, no futuro, utilizar esse resumo para indicar títulos com uma temática semelhante.

A empresa diz que a função foi criada para tornar o Gemini mais “pessoal, proativo e poderoso”, como se ele imitasse uma pessoa que já entendesse do assunto. O recurso pode ser desativado nas configurações do Gemini, basta acessar a parte de “Contexto pessoal”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Gemini Google Inteligência Artificial

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
IA do Google passa a se lembrar de conversas com usuários
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

IA do Google passa a se lembrar de conversas com usuários
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

IA do Google passa a se lembrar de conversas com usuários
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

IA do Google passa a se lembrar de conversas com usuários
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x