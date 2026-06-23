Instagram apresenta instabilidade e usuários relatam falhas no app

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O Instagram apresentou instabilidade na noite desta terça-feira, 23, afetando usuários em diferentes países. Internautas relataram dificuldades para acessar contas, visualizar mensagens e atualizar o feed da plataforma.

A empresa responsável pelo aplicativo, a Meta, ainda não se pronunciou oficialmente sobre as falhas registradas.

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De acordo com relatos de usuários, o aplicativo passou a apresentar erros ao tentar acessar perfis, carregar fotos e utilizar recursos básicos da rede social.

Falhas começaram no fim da tarde

Segundo dados do site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços digitais, os primeiros registros de instabilidade no Brasil começaram por volta das 17h55.

Em poucos minutos, o número de notificações aumentou de forma significativa, passando de cerca de 140 para mais de 3 mil ocorrências.

Nos Estados Unidos, foram registradas aproximadamente 8 mil queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma. Também houve aumento de relatos em países da América do Sul, como o Chile, que somou cerca de 637 notificações.

No X (antigo Twitter), internautas reclamam da indisponibilidade das ferramentas. Veja:

Is Instagram down ???? — 🇿🇦 (@yaseentjie) June 23, 2026

instagram caiu de novo fechem esse quiosque — Tallyson (@tallyson_sm) June 23, 2026