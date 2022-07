Instagram desiste de mudanças que deixariam o app similar ao TikTok

Após críticas de usuários anônimos e famosos, o Instagram desistiu das mudanças que deixariam o app mais similar ao TikTok, entregando mais vídeos aos usuários.

A porta-voz da Meta, dona do Instagram, Christine Pai, afirmou em comunicado que as mudanças no aplicativo terão uma pausa.

"Reconhecemos que as mudanças no aplicativo podem ser um ajuste e, embora acreditemos que o Instagram precisa evoluir à medida que o mundo muda, queremos aproveitar o tempo para garantir que isso seja correto".

Adam Mosseri, chefe do Instagram, que havia dito há alguns dias que a rede continuaria com fotos, mas seria preenchida com mais vídeos, afirmou que planeja dar “um grande passo para trás e se reagrupar”.

"Para os novos designs de feed, as pessoas estão frustradas e os dados de uso não são bons. Então, acho que precisamos dar um grande passo para trás, reagrupar e descobrir como queremos seguir em frente", disse em entrevista a Casey Newton.

Ele afirmou que a plataforma reverteria algumas alterações feitas, mas não deu detalhes sobre como ocorrerá.