Instagram enviará alerta para adolescentes fecharem app à noite | A TARDE

O Instagram começará a lançar alertas para adolescentes fecharem o aplicativo durante à noite. A notificação será destinada a quem estiver trocando mensagens na DM ou assistindo a vídeos Reels por mais de 10 minutos, após às 22h.

"Que tal fazer uma pausa? Está ficando tarde. Considere fechar o Instagram pelo resto da noite", diz o aviso.

Apesar do alerta, se o usuário quiser continuar, poderá continuar navegando pela rede social. O objetivo das mensagens é lembrar aos jovens que está ficando tarde, e incentivá-los a sair do aplicativo.

O alerta passou a ser emitido no Brasil a partir do dia 18. Entre outras ações que buscam amenizar o uso excessivo da plataforma por adolescentes, está a restrição de conteúdos nos feeds do Facebook e do Instagram por menores de idade.

As novas configurações reduzirão o volume de conteúdo sensível ao qual adolescentes e crianças são expostos em seus aplicativos.