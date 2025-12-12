Menu
TECNOLOGIA

Instagram lança nova ferramenta de manipulação de algorítimo

Recurso mostra os temas que o aplicativo considera de maior interesse ao usuário de acordo com o histórico de visualizações

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/12/2025 - 17:36 h
Instagram apresentou diversas novidades
Instagram apresentou diversas novidades -

O Instagram apresentou, nesta quarta-feira, 10, uma nova ferramenta impulsionada por inteligência artificial (IA) que permitirá que os usuários vejam e ajustem o algoritmo que configura a seção do Reels.

A Meta, empresa responsável pelo Instagram, considera isso um avanço pioneiro em relação a um maior controle do usuário sobre a rede.

Até o momento, a ferramenta foi lançada somente nos Estados Unidos e, de acordo com a empresa, em breve vai estar disponível mundialmente em inglês.

A propriedade chamada de “Meu algoritmo” pode ser acessada por meio de um ícone no canto superior direito dos Reels, o feed de vídeos curtos do Instagram.

Tal função considera os temas que o app entende que são de interesse do usuário com base em seu histórico de interações.

Uma publicação feita pela Meta em seu próprio blog informa que as pessoas podem indicar diretamente à plataforma quais temas preferem ver, com recomendações que se ajustam em tempo real.

O Instagram diz estar “liderando o caminho” ao oferecer esse nível de transparência e controle, e anunciou planos para ampliar o recurso para outras seções do aplicativo.

IA gera crise e deixa celulares mais caros em 2026
Mensagens agendadas? Saiba como programar envios no WhatsApp
IA 'devolve' voz de grande investidor brasileiro após acidente
Feed compartilhado: como receber vídeos recomendados para seus amigos

Mudanças na interface

Além das mudanças no algoritmo, o Instagram também mudou o arranjo de seus botões, retirando as Mensagens Diretas (DMs) do canto superior direito e o colocando no centro em baixo.

Nova interface do Instagram
Nova interface do Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

A mudança foi incentivada por conta da maioria das pessoas utilizarem as funções de Reels e DMs.

“Estamos organizando o aplicativo em torno do que as pessoas mais usam, que tem sido cada vez mais o Reels e as DMs”, explicou o executivo do Instagram, Segundo Mosseri em publicação no Threads.

Além dessa reorganização das abas, a atualização ainda mudou a navegação no aplicativo. Antes, o usuário deslizava da direita para a esquerda e acessava as DMs, agora ele é direcionado para os Reels, somente depois disso é o chat.

x