Instagram terá stories que duram uma semana | A TARDE

O Instagram deve permitir recurso em que os stories durem até uma semana. A novidade foi identificada nos códigos do aplicativo pelo engenheiro reverso Alessandro Paluzzi, conhecido por revelar novos recursos em redes sociais.

Atualmente, os stories duram apenas 24 horas. A novidade deve se chamar "My Week" e vai mostrar todos os stories da semana no perfil do usuário, como funciona os "Destaques". Os usuários poderão remover stories do recurso e filtrar o que pode ser mostrado no perfil.

Além disso, será possível adicionar publicações na aba de forma silenciosa fazendo com que as publicações sejam mostradas no "My Week", mas não distribuídas no stories que aparecem no topo do feed dos seguidores.

Segundo Paluzzi, a novidade está sendo testada tanto no Android quanto no iOS. O Instagram ainda não confirmou a novidade.