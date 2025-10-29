TECNOLOGIA
iOS 26 beta: entenda as novidades e veja como usar a nova versão
As principais mudanças aconteceram nos recursos do Liquid Glass, Apple Intelligence, Live Translation. Testadores beta já podem utilizar o recurso
Depois de quatro versões beta, a Apple finalmente liberou nesta quarta-feira, 29, as versões Release Candidate (RC) dos sistemas iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1. O modelo já está disponível para testadores beta.
A atualização apresenta mudanças em algumas funções que figuram como novidades para o iOS 26, como o Liquid Glass, Apple Intelligence e AirPods Live Translation.
Novas funções do iOS 26
Alternância do Liquid Glass
A principal novidade do iOS 26.1 é a possibilidade de alternar o estilo do recurso “Liquid Glass”. Agora o usuário vai poder escolher entre o visual transparente, que já funciona no iOS 26, e uma versão colorida.
A nova opção agora modifica o grau de opacidade em áreas como notificações e barras de abas, enquanto outros elementos estéticos, como ícones de aplicativos translúcidos opcionais, continuam disponíveis.
Como fazer a mudança?
Tanto no iPhone quanto no iPad, a mudança pode ser feita seguindo a seguinte ordem:
- Ajustes;
- Tela e brilho;
- Liquid Glass.
Já no Mac, a configuração é encontrada em:
- Ajustes;
- Aparência;
- Liquid Glass.
Movimento de deslizar na tela de bloqueio
Outra novidade que o iOS 26.1 trás, pode ser muito bem vista pelos usuários. Consiste na possibilidade da desativação do gesto de deslizar para abrir a câmera diretamente na tela de bloqueio. Esta é a primeira vez em anos que a Apple permite que tal função seja desativada.
Para acessar tal função, os seguintes passos devem ser seguidos:
- Configuração;
- Câmera;
- Tela de bloqueio;
- Deslize para abrir a câmera.
Tal mudança faz com que o usuário tenha mais controle, evitando as situações em que a câmera era ativada acidentalmente enquanto o aparelho estivesse no bolso ou na mochila.
Mudanças na Apple Intelligence, AirPods Live Translation, Apple TV e iPad Slide Over
Alguns serviços da Apple também receberam mudanças nessa nova atualização. Por exemplo, agora o Apple Intelligence oferece suporte a outras línguas, como:
- chinês tradicional;
- dinamarquês;
- holandês;
- norueguês;
- português de Portugal;
- sueco;
- turco;
- vietnamita.
Já o recurso de tradução simultânea do AirPods, o “AirPods Live Translation” também ampliou seu leque de idiomas, passando a reconhecer:
- chinês (mandarim simplificado e tradicional;
- italiano;
- japonês;
- coreano.
No lado do entretenimento a Apple renomeou seu serviço de streaming, saindo de Apple TV+ para somente Apple TV, adotando também um visual renovado.
Outra novidade é que agora, o aplicativo de Configurações ganha uma nova opção chamada “Captura local”, localizada na aba de “geral”, permitindo ao usuário escolher onde os arquivos serão armazenados e até limitar a captura para somente áudios.
Mais uma mudança, dessa vez referente ao iPad é a integração do recurso “Slide Over” no aparelho, ampliando as possibilidades de multitarefa e organização de janelas em uso.
Quem pode fazer o teste do novo beta do iOS 26?
A versão Release Candidate (RC), do iOS 26.1 já está disponível para desenvolvedores que participam do programa de testes beta da Apple. Essa parte é essencial para que a empresa identifique e corrija falhas antes da liberação final.
Com a RC em circulação, os testadores podem verificar todos os pontos e notificar se há alguma vulnerabilidade ou comportamento inesperado em diferentes modelos do iPhone.
É esperado que o lançamento oficial do iOS 26.1 aconteça em até uma semana, caso nenhum problema crucial seja encontrado.
Como testar a nova versão do iOS 26?
Para utilizar do novo sistema operacional da Apple, o usuário precisa entrar no programa de testes da Apple. É possível fazer isso de forma oficial e gratuita.
Porém, a versão beta sempre apresenta alguns bugs, então é bom reconsiderar antes de instalar a nova versão do iOS em seu aparelho.
Passo a passo para instalar o iOS 26:
- Entre no site do Apple Beta Software Program
- https://beta.apple.com
- Faz login com o mesmo Apple ID que você usa no iPhone.
- Inscreva o seu dispositivo
- Lá dentro, vai ter a opção Enroll Your Devices → escolha iOS.
- No seu iPhone, vá em:
- Ajustes → Geral → Atualização de Software → Atualizações Beta
- Selecione iOS 26 Developer Beta ou iOS 26 Public Beta (quando disponível).
- Baixe e instale normalmente
- Igual qualquer atualização. Só paciência porque às vezes demora.
