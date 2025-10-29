iOS 26 beta: entenda as novidades e veja como usar a nova versão

iOS 26.1 entenda as mudanças - Foto: Reprodução | Apple

Depois de quatro versões beta, a Apple finalmente liberou nesta quarta-feira, 29, as versões Release Candidate (RC) dos sistemas iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1. O modelo já está disponível para testadores beta.

A atualização apresenta mudanças em algumas funções que figuram como novidades para o iOS 26, como o Liquid Glass, Apple Intelligence e AirPods Live Translation.

Novas funções do iOS 26

Alternância do Liquid Glass

A principal novidade do iOS 26.1 é a possibilidade de alternar o estilo do recurso “Liquid Glass”. Agora o usuário vai poder escolher entre o visual transparente, que já funciona no iOS 26, e uma versão colorida.

A nova opção agora modifica o grau de opacidade em áreas como notificações e barras de abas, enquanto outros elementos estéticos, como ícones de aplicativos translúcidos opcionais, continuam disponíveis.

Como fazer a mudança?

Tanto no iPhone quanto no iPad, a mudança pode ser feita seguindo a seguinte ordem:

Ajustes;

Tela e brilho;

Liquid Glass.

Já no Mac, a configuração é encontrada em:

Ajustes;

Aparência;

Liquid Glass.

Movimento de deslizar na tela de bloqueio

Outra novidade que o iOS 26.1 trás, pode ser muito bem vista pelos usuários. Consiste na possibilidade da desativação do gesto de deslizar para abrir a câmera diretamente na tela de bloqueio. Esta é a primeira vez em anos que a Apple permite que tal função seja desativada.

Para acessar tal função, os seguintes passos devem ser seguidos:

Configuração;

Câmera;

Tela de bloqueio;

Deslize para abrir a câmera.

Tal mudança faz com que o usuário tenha mais controle, evitando as situações em que a câmera era ativada acidentalmente enquanto o aparelho estivesse no bolso ou na mochila.

iOS 26.1 entenda as mudanças | Foto: Reprodução | Apple

Mudanças na Apple Intelligence, AirPods Live Translation, Apple TV e iPad Slide Over

Alguns serviços da Apple também receberam mudanças nessa nova atualização. Por exemplo, agora o Apple Intelligence oferece suporte a outras línguas, como:

chinês tradicional;

dinamarquês;

holandês;

norueguês;

português de Portugal;

sueco;

turco;

vietnamita.

Já o recurso de tradução simultânea do AirPods, o “AirPods Live Translation” também ampliou seu leque de idiomas, passando a reconhecer:

chinês (mandarim simplificado e tradicional;

italiano;

japonês;

coreano.

No lado do entretenimento a Apple renomeou seu serviço de streaming, saindo de Apple TV+ para somente Apple TV, adotando também um visual renovado.

Apple TV+ muda de nome e pode confundir o público | Foto: Divulgação | Apple

Outra novidade é que agora, o aplicativo de Configurações ganha uma nova opção chamada “Captura local”, localizada na aba de “geral”, permitindo ao usuário escolher onde os arquivos serão armazenados e até limitar a captura para somente áudios.

Mais uma mudança, dessa vez referente ao iPad é a integração do recurso “Slide Over” no aparelho, ampliando as possibilidades de multitarefa e organização de janelas em uso.

Quem pode fazer o teste do novo beta do iOS 26?

A versão Release Candidate (RC), do iOS 26.1 já está disponível para desenvolvedores que participam do programa de testes beta da Apple. Essa parte é essencial para que a empresa identifique e corrija falhas antes da liberação final.

Com a RC em circulação, os testadores podem verificar todos os pontos e notificar se há alguma vulnerabilidade ou comportamento inesperado em diferentes modelos do iPhone.

É esperado que o lançamento oficial do iOS 26.1 aconteça em até uma semana, caso nenhum problema crucial seja encontrado.

Como testar a nova versão do iOS 26?

Para utilizar do novo sistema operacional da Apple, o usuário precisa entrar no programa de testes da Apple. É possível fazer isso de forma oficial e gratuita.

Porém, a versão beta sempre apresenta alguns bugs, então é bom reconsiderar antes de instalar a nova versão do iOS em seu aparelho.

Passo a passo para instalar o iOS 26: