TECNOLOGIA

iOS 26 beta: entenda as novidades e veja como usar a nova versão

As principais mudanças aconteceram nos recursos do Liquid Glass, Apple Intelligence, Live Translation. Testadores beta já podem utilizar o recurso

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

29/10/2025 - 14:55 h
iOS 26.1 entenda as mudanças
iOS 26.1 entenda as mudanças -

Depois de quatro versões beta, a Apple finalmente liberou nesta quarta-feira, 29, as versões Release Candidate (RC) dos sistemas iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1. O modelo já está disponível para testadores beta.

A atualização apresenta mudanças em algumas funções que figuram como novidades para o iOS 26, como o Liquid Glass, Apple Intelligence e AirPods Live Translation.

Novas funções do iOS 26

Alternância do Liquid Glass

A principal novidade do iOS 26.1 é a possibilidade de alternar o estilo do recurso “Liquid Glass”. Agora o usuário vai poder escolher entre o visual transparente, que já funciona no iOS 26, e uma versão colorida.

A nova opção agora modifica o grau de opacidade em áreas como notificações e barras de abas, enquanto outros elementos estéticos, como ícones de aplicativos translúcidos opcionais, continuam disponíveis.

Como fazer a mudança?

Tanto no iPhone quanto no iPad, a mudança pode ser feita seguindo a seguinte ordem:

  • Ajustes;
  • Tela e brilho;
  • Liquid Glass.

Já no Mac, a configuração é encontrada em:

  • Ajustes;
  • Aparência;
  • Liquid Glass.

Movimento de deslizar na tela de bloqueio

Outra novidade que o iOS 26.1 trás, pode ser muito bem vista pelos usuários. Consiste na possibilidade da desativação do gesto de deslizar para abrir a câmera diretamente na tela de bloqueio. Esta é a primeira vez em anos que a Apple permite que tal função seja desativada.

Para acessar tal função, os seguintes passos devem ser seguidos:

  • Configuração;
  • Câmera;
  • Tela de bloqueio;
  • Deslize para abrir a câmera.

Tal mudança faz com que o usuário tenha mais controle, evitando as situações em que a câmera era ativada acidentalmente enquanto o aparelho estivesse no bolso ou na mochila.

iOS 26.1 entenda as mudanças
iOS 26.1 entenda as mudanças | Foto: Reprodução | Apple

Mudanças na Apple Intelligence, AirPods Live Translation, Apple TV e iPad Slide Over

Alguns serviços da Apple também receberam mudanças nessa nova atualização. Por exemplo, agora o Apple Intelligence oferece suporte a outras línguas, como:

  • chinês tradicional;
  • dinamarquês;
  • holandês;
  • norueguês;
  • português de Portugal;
  • sueco;
  • turco;
  • vietnamita.

Já o recurso de tradução simultânea do AirPods, o “AirPods Live Translation” também ampliou seu leque de idiomas, passando a reconhecer:

  • chinês (mandarim simplificado e tradicional;
  • italiano;
  • japonês;
  • coreano.

No lado do entretenimento a Apple renomeou seu serviço de streaming, saindo de Apple TV+ para somente Apple TV, adotando também um visual renovado.

Apple TV+ muda de nome e pode confundir o público
Apple TV+ muda de nome e pode confundir o público | Foto: Divulgação | Apple

Outra novidade é que agora, o aplicativo de Configurações ganha uma nova opção chamada “Captura local”, localizada na aba de “geral”, permitindo ao usuário escolher onde os arquivos serão armazenados e até limitar a captura para somente áudios.

Mais uma mudança, dessa vez referente ao iPad é a integração do recurso “Slide Over” no aparelho, ampliando as possibilidades de multitarefa e organização de janelas em uso.

Quem pode fazer o teste do novo beta do iOS 26?

A versão Release Candidate (RC), do iOS 26.1 já está disponível para desenvolvedores que participam do programa de testes beta da Apple. Essa parte é essencial para que a empresa identifique e corrija falhas antes da liberação final.

Com a RC em circulação, os testadores podem verificar todos os pontos e notificar se há alguma vulnerabilidade ou comportamento inesperado em diferentes modelos do iPhone.

É esperado que o lançamento oficial do iOS 26.1 aconteça em até uma semana, caso nenhum problema crucial seja encontrado.

Como testar a nova versão do iOS 26?

Para utilizar do novo sistema operacional da Apple, o usuário precisa entrar no programa de testes da Apple. É possível fazer isso de forma oficial e gratuita.

Porém, a versão beta sempre apresenta alguns bugs, então é bom reconsiderar antes de instalar a nova versão do iOS em seu aparelho.

Passo a passo para instalar o iOS 26:

  1. Entre no site do Apple Beta Software Program
  2. https://beta.apple.com
  3. Faz login com o mesmo Apple ID que você usa no iPhone.
  4. Inscreva o seu dispositivo
  5. Lá dentro, vai ter a opção Enroll Your Devices → escolha iOS.
  6. No seu iPhone, vá em:
  7. Ajustes → Geral → Atualização de Software → Atualizações Beta
  8. Selecione iOS 26 Developer Beta ou iOS 26 Public Beta (quando disponível).
  9. Baixe e instale normalmente
  10. Igual qualquer atualização. Só paciência porque às vezes demora.

