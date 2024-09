iPhone 16 será vendido no Brasil por até R$ 15.499, diz Apple; veja preços

iPhone 16 Pro Max lançado pela Apple nesta segunda-feira (9) - Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Apple anunciou nesta segunda-feira (9) o lançamento do iPhone 16, que será equipado com inteligência artificial (IA) generativa, em uma tentativa de impulsionar as vendas e se manter atualizada na corrida tecnológica.

São os "primeiros iPhones projetados desde o início para o Apple Intelligence" (nome do sistema de IA da empresa), declarou Tim Cook, diretor-executivo da gigante da tecnologia, em um vídeo transmitido na sede da companhia em Cupertino, Califórnia, e online.

A Apple aposta alto no iPhone 16 e espera seduzir seus clientes com modelos com IA generativa integrada. [clique aqui para saber detalhes]



Os modelos serão vendidos no Brasil a partir de 24 de setembro e custarão entre R$ 7.799 e R$ 15.499. Confira os valores divulgados pela Apple para o Brasil:

Preços do iPhone 16 no Brasil



>>>iPhone 16 Plus

128G - R$ 9.499

256G - R$ 10.299

512G - R$ 11.799

>>>iPhone 16

128G - R$ 7.799

256G - R$ 8.599

512G - R$ 10.099

>>>iPhone 16 Pro

128G - R$ 10.499

256G - R$ 11.299

512G - R$ 12.799

1T - R$ 14.299

>>>iPhone 16 Pro Max

256G - R$ 12.499

512G - R$ 13.999

1T - R$ 15.499