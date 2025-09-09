TECNOLOGIA
iPhone 17 e suas variações são anunciadas: veja detalhes
Diversos rumores foram confirmados pela Apple
O mais novo aparelho da Apple, o iPhone 17, foi oficialmente anunciado nesta terça-feira, 09, durante o evento “Awe Dropping”. Confira todas as novidades do novo celular da Apple.
A marca da maçã apresentou a nova linha de celulares confirmando a maioria dos rumores já apresentados, inclusive o lançamento do modelo Air, o mais novo superfino.
iPhone 17
O aparelho tomado como base da geração, apresentou diversas novidades em vários pontos, como em tela, câmera, entre outros.
Tela
A primeira grande movimentação foi o modelo recebe uma tecnologia antes exclusiva da linha Pro, a tela “Pro Motion”, que varia de 1 a 120 Hz, oferecendo uma taxa de atualização mais dinâmica.
Além de da taxa de atualização, a tela do aparelho aumentou, agora tendo 6.3 polegadas
Câmeras
Para o conjunto de câmeras, o novo iPhone 17 tem duas traseiras, a principal com 48 MP e a ultrawide de 12 MP.
Já na frontal, houve uma atualização, agora com um sensor de 24 MP, com um maior campo de visão. A mudança facilita que os usuários tirem fotos no sentido de paisagem de uma forma mais fácil, sem precisar virar o celular no sentido horizontal.
Outro ponto confirmado foi o Chip A19, que deu uma eficiência maior, oferecendo até oito horas a mais de reprodução de vídeo quando comparado ao modelo anterior, o 16.
Somado a isso, o modelo vem como padrão com uma memória de 256 GB.
Preço
O modelo base do iPhone 17 deve chegar ao Brasil custando R$ 7.999.
iPhone 17 Air
Apresentado como um modelo “impossivelmente fino”, iPhone 17 Air chega como o modelo mais fino da empresa, com somente 5,6 mm de espessura.
Tela
Sua tela vem equipada com a tecnologia OLED com 6,5 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz.
Por mais que o aparelho seja um superfino, o celular é bem resistente, com acabamento em titânio e vidro Ceramic Shield 2 na tela e Ceramic Shield na traseira.
A Apple equipou em seu modelo o chip A19 Pro, como o "chip mais eficiente e de alto desempenho já criado para o iPhone". De acordo com a empresa, o componente gera um "processamento equivalente ao de um MacBook em um iPhone".
Somado com a alta performance, o A19 Pro ainda promete uma boa eficiência energética e de acordo com a Apple, o iPhone 17 Air tem bateria para todo o dia.
Câmeras
Confirmando os rumores, o celular tem somente uma câmera, chamada Fusion, de 48 MP, com zoom de qualidade óptica de 2x.
A lente está localizada em um local que a Apple nomeou de “plateau”, novidade no design da linha 17.
Somado ao aparelho, a Apple também divulgou novos aparelhos para o superfino:
- Bateria MagSafe acoplável;
- Duas novas capas;
- Alça transversal.
Preço
A maior novidade da linha dos iPhones, o modelo Air, chega ao mercado custando R$ 10.499.
iPhone 17 Pro e Pro Max
Com mudanças em seus designs, os iPhone 17 Pro e Pro Max têm suas três câmeras dispostas em um “plateau”, assim como o iPhone 17 Air, tendo uma área dedicada ao carregador MagSafe.
Câmeras
O setor fotográfico dos dois modelos receberam melhorias, com as seguintes câmeras:
- teleobjetiva com resolução de 48 MP e zoom óptico de até 8x;
- câmera frontal, de 18 MP.
De acordo com a Apple, o conjunto pode deixar o usuário com até “oito lentes no seu bolso".
Chips
Os dois modelos são equipados com o chipset A19 Pro, além disso, ambos aparelhos tem uma câmara de vapor, que de acordo com a Apple, garante um desempenho 40% melhor.
Somado a isso, os aparelhos têm "a maior capacidade de bateria já vista em um iPhone", de acordo com a Apple, por mais que a empresa não tenha divulgado estimativas de autonomia.
Preço
Os modelos de topo de linha devem chegar ao mercado brasileiro custando:
- Pro: R$ 11.499;
- Pro Max: R$ 12.499.
