iPhone 17 e suas variações são anunciadas: veja detalhes

O mais novo aparelho da Apple, o iPhone 17, foi oficialmente anunciado nesta terça-feira, 09, durante o evento “Awe Dropping”. Confira todas as novidades do novo celular da Apple.

A marca da maçã apresentou a nova linha de celulares confirmando a maioria dos rumores já apresentados, inclusive o lançamento do modelo Air, o mais novo superfino.

O aparelho tomado como base da geração, apresentou diversas novidades em vários pontos, como em tela, câmera, entre outros.

Tela

A primeira grande movimentação foi o modelo recebe uma tecnologia antes exclusiva da linha Pro, a tela “Pro Motion”, que varia de 1 a 120 Hz, oferecendo uma taxa de atualização mais dinâmica.

Além de da taxa de atualização, a tela do aparelho aumentou, agora tendo 6.3 polegadas

Câmeras

Para o conjunto de câmeras, o novo iPhone 17 tem duas traseiras, a principal com 48 MP e a ultrawide de 12 MP.

Já na frontal, houve uma atualização, agora com um sensor de 24 MP, com um maior campo de visão. A mudança facilita que os usuários tirem fotos no sentido de paisagem de uma forma mais fácil, sem precisar virar o celular no sentido horizontal.

Outro ponto confirmado foi o Chip A19, que deu uma eficiência maior, oferecendo até oito horas a mais de reprodução de vídeo quando comparado ao modelo anterior, o 16.

Somado a isso, o modelo vem como padrão com uma memória de 256 GB.

Preço

O modelo base do iPhone 17 deve chegar ao Brasil custando R$ 7.999.

iPhone 17 Air

Apresentado como um modelo “impossivelmente fino”, iPhone 17 Air chega como o modelo mais fino da empresa, com somente 5,6 mm de espessura.

Tela

Sua tela vem equipada com a tecnologia OLED com 6,5 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz.

Por mais que o aparelho seja um superfino, o celular é bem resistente, com acabamento em titânio e vidro Ceramic Shield 2 na tela e Ceramic Shield na traseira.

A Apple equipou em seu modelo o chip A19 Pro, como o "chip mais eficiente e de alto desempenho já criado para o iPhone". De acordo com a empresa, o componente gera um "processamento equivalente ao de um MacBook em um iPhone".

Somado com a alta performance, o A19 Pro ainda promete uma boa eficiência energética e de acordo com a Apple, o iPhone 17 Air tem bateria para todo o dia.

Câmeras

Confirmando os rumores, o celular tem somente uma câmera, chamada Fusion, de 48 MP, com zoom de qualidade óptica de 2x.

A lente está localizada em um local que a Apple nomeou de “plateau”, novidade no design da linha 17.

Somado ao aparelho, a Apple também divulgou novos aparelhos para o superfino:

Bateria MagSafe acoplável;

Duas novas capas;

Alça transversal.

Preço

A maior novidade da linha dos iPhones, o modelo Air, chega ao mercado custando R$ 10.499.

iPhone 17 Pro e Pro Max

Com mudanças em seus designs, os iPhone 17 Pro e Pro Max têm suas três câmeras dispostas em um “plateau”, assim como o iPhone 17 Air, tendo uma área dedicada ao carregador MagSafe.

Câmeras

O setor fotográfico dos dois modelos receberam melhorias, com as seguintes câmeras:

teleobjetiva com resolução de 48 MP e zoom óptico de até 8x;

câmera frontal, de 18 MP.

De acordo com a Apple, o conjunto pode deixar o usuário com até “oito lentes no seu bolso".

Chips

Os dois modelos são equipados com o chipset A19 Pro, além disso, ambos aparelhos tem uma câmara de vapor, que de acordo com a Apple, garante um desempenho 40% melhor.

Somado a isso, os aparelhos têm "a maior capacidade de bateria já vista em um iPhone", de acordo com a Apple, por mais que a empresa não tenha divulgado estimativas de autonomia.

Preço

Os modelos de topo de linha devem chegar ao mercado brasileiro custando:

Pro: R$ 11.499;

Pro Max: R$ 12.499.