LinkedIn lança selo de verificação de identidade no Brasil | A TARDE

O LinkedIn anunciou mais um recurso importante para a plataforma: o selo de verificação de identidade no Brasil. A ferramenta vai garantir a autenticidade das contas na rede social profissional.

O mecanismo é gratuito e está disponível para qualquer pessoa através da confirmação do e-mail corporativo ou pela ferramenta Persona. Em 2022, o LinkedIn iniciou testes com este método com um pequeno número de pessoas.

Segundo o Diretor Geral do LinkedIn para América Latina e África, Milton Beck, essa medida reforça a segurança das pessoas na interação com “uma comunidade profissional e confiável para ajudar a construir suas carreiras e/ou expandir seus negócios”.

A verificação de identidade pode ser realizada pelo e-mail de trabalho ou com a ferramenta Persona. Basta acessar o seu perfil e clicar em "Verificar agora", pois a rede social começará a sugerir que todos os usuários verifiquem suas contas.