Maior marca de celulares chinesa inicia trabalhos no Brasil; conheça os modelos

Aparelho Jovi V50 5G Lite na versão preto eclipse - Foto: Divulgação | Jovi

A empresa chinesa Jovi, maior marca de celulares do país asiático, começou a vender seus novos smartphones no Brasil no último domingo, 1º. Os modelos disponíveis são: JOVI V50 5G e o JOVI V50 Lite 5G (conheça cada modelo abaixo).

A Jovi chegou ao Brasil como um movimento estratégico com a GBR para fomentar a produção de aparelhos na Zona Franca de Manaus, além de trazer uma parceria estratégica com a Zeiss, líder global em óptica e optoeletrônica, tudo apoiado por uma estrutura de pós-venda.

“O interesse de expandir a marca para o mercado brasileiro começou há alguns anos. A partir do momento em que a decisão foi tomada, estudamos cuidadosamente o local, os consumidores e potenciais parceiros”, conta Allan Feng, CEO da Jovi.

Conheça os celulares da Jovi

JOVI V50 5G

O modelo está disponível com duas colorações, preto acetinado e vermelho âncora.

Preço: o valor sugerido é de R$ 4.999 para a versão de 12 GB de RAM e 512 GB de memória;

Câmera: equipado com um sistema de imagem co-projetado com a ZEISS, incluindo câmeras de 50MP, modos retrato profissionais da ZEISS e recursos de iluminação de estúdio com IA para selfies de alta qualidade;

Desempenho: o aparelho vai ao mercado com um processador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3,

Bateria: o celular é lançado possuindo uma bateria BlueVolt de 6000mAh com carregamento rápido de 90W;

IA: o V50 é equipado com recursos de inteligência artificial como o Google Gemni, além de ferramentas de edição de imagem com IA;

Bordas arredondadas: a estrutura central suave, com um design em curvatura de 41º, o V50 é confortável ao toque, trazendo pegada ergonômica perfeitamente adaptável.

JOVI V50 Lite 5G

Já o aparelho JOVI V50 Lite será disponibilizado nas cores ouro titânio e preto eclipse.