Mulher fica presa no carro enquanto Tesla atualizava sistema | A TARDE

Uma mulher ficou presa por 40 minutos dentro do próprio Tesla, após tentar atualizar o sistema do carro elétrico em um estacionamento na Califórnia. Brianna Janel contou que não conseguia nem abrir as portas ou baixar as janelas.

Em um vídeo, publicado no Tik Tok, ela conta que iniciou a atualização quando ainda estava no carro e reconheceu que foi “idiota”. O que estava programado para levar 24 minutos, acabou se tornando o dobro.

“Não consigo abrir as portas ou as janelas, caso contrário posso danificar meu carro, então estou presa aqui assando como um maldito frango pingando de suor”, conta ela com o rosto molhado de suor. “Dentro do meu carro estão 103ºF (equivalente a 39,4ºC) e estou surtando um pouco. Espero não ficar sem ar”, diz ela no primeiro vídeo.

Em um segundo, ela já reaparece finalmente conseguindo baixar os vidros do carro e ligando o ar-condicionado. “O ar-condicionado nunca foi tão bom e eu nunca me senti tão bem. Sinto como se eu tivesse acabado de tomar banho”, brincou ela mostrando como estava.

Após os vídeos viralizaram na plataforma, ela retornou dizendo o quanto estava surpresa com o sucesso da situação. Brianna também aproveitou a oportunidade para esclarecer que tinha o carro há seis anos e que sabia como ele funcionava, mas que aquela tinha sido a primeira vez que fez atualização ainda dentro do veículo e achava que iria ser rápido.

“Não atualize quando ainda estiver dentro do carro”, aconselhou Janel.

