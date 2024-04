Nubank lança função para evitar golpe da falsa central de atendimento | A TARDE

O Nubank lançou nesta quinta-feira, 4, uma nova função para reforçar a segurança dos seus clientes, quanto ao golpes de falsas centrais de atendimento. Este tipo de fraude consiste em criminosos entrarem em contato se passando pelo banco ou qualquer outra empresa e induzir a transferir dinheiro ou fornecer informações pessoais.

A ferramenta 'Chamada Verificada', funciona como uma certificação de autenticidade. A ideia é que, ao receber uma suposta ligação do banco por telefone, o usuário possa checar na tela inicial do aplicativo se a ligação pertence ao Nubank.

A função já está disponível para todos os clientes, mas o usuário precisa permitir receber mensagens e notificações do aplicativo para a mensagem sobre a ligação aparecer na tela. Também é recomendável que o cliente esteja com a versão atualizada do aplicativo em seu smartphone para garantir o funcionamento.

Ao receber e atender uma ligação, o cliente deve abrir o app do Nubank e visualizar um alerta na tela inicial e confirmar que a chamada é legítima. A função é ativada nos casos de ligações iniciadas pela própria empresa ou por seus parceiros credenciados – não se aplica quando o contato é feito proativamente pelo cliente.

Caso a ligação seja autêntica do banco, o cliente receberá a seguinte mensagem: "Pode confiar. Você está falando com o suporte oficial do Nubank e pode usar os dados abaixo para confirmar com o agente".

"Essa nova função dá aos usuários um recurso em tempo real para estarem mais protegidos contra um golpe que, infelizmente, se tornou muito comum no Brasil", disse Fabiola Marchiori, VP de Engenharia e gerente geral de combate a fraudes do Nubank.