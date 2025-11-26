Saiba como bloquear chamadas desconhecidas no Iphone e Android

No Brasil, uma ferramenta adicional reforça esta proteção - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

O aumento de ligações de telemarketing, golpes e chamadas automatizadas tem levado brasileiros a buscarem formas de bloquear contatos indesejados no celular. Tanto no iPhone quanto nos aparelhos Android, existem ferramentas nativas e soluções adicionais que ajudam a reduzir esse tipo de incômodo.

No iPhone

A Apple oferece recursos integrados. Entre eles está a função “Silenciar Desconhecidos”, encontrada em Ajustes - Telefone. Ao ser ativada, todas as chamadas provenientes de números que não constam nos contatos, nas chamadas recentes ou nas sugestões da Siri deixam de tocar e são encaminhadas diretamente para o correio de voz.

O registo da chamada continua visível, permitindo que o utilizador decida posteriormente se pretende retorná-la.

O iPhone também permite o bloqueio permanente de números específicos. Basta aceder ao histórico de chamadas, tocar no ícone de informações ao lado do número e selecionar “bloquear este contato”.

Para quem deseja uma proteção mais abrangente, aplicações como Truecaller e Hiya podem ser integradas ao sistema, funcionando como filtros automáticos que identificam e bloqueiam chamadas suspeitas com base em listas de spam atualizadas.

No Android

Apesar da diversidade de interfaces entre diferentes marcas, a maioria conta com o app Telefone do Google, que oferece um sistema consolidado de identificação de chamadas e filtragem de spam.

Nas configurações do aplicativo, é possível ativar opções como “Ver ID de chamadas e spam” e “Filtrar chamadas de spam”, que silenciam automaticamente contactos classificados como suspeitos. O utilizador também pode bloquear números manualmente a partir da lista de chamadas recentes ou bloquear chamadas de números privados e desconhecidos.

Ferramenta exclusiva para brasileiros

No Brasil, uma ferramenta adicional reforça esta proteção: o serviço “Não Me Perturbe”, criado pela Anatel e pelo setor de telecomunicações.

A plataforma permite que consumidores registrem os seus números para impedir ligações de telemarketing realizadas por operadoras e instituições financeiras. Após o cadastro, as empresas têm até 30 dias para cessar os contatos.