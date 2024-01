Samsung pretende automatizar suas fábricas até 2030 | A TARDE

A Samsung planeja deixar de usar funcionários humanos em suas linhas de produção de semicondutores até 2030, segundo informou o relatório da empresa. As informações são do ET News.

Conforme o site, a está desenvolvendo seu próprio sistema de sensores inteligentes para controle e gerenciamento de processos de semicondutores, o "Smart Sensing System". O objetivo é aumentar o rendimento e a produtividade dos wafers de silício e transformar-se em uma “fábrica de inteligência artificial”.

O sensor inteligente atualmente em desenvolvimento serve para medir a uniformidade do plasma para wafers, e assim, gerenciar com precisão o desempenho do processo de gravação, deposição e limpeza. O processo de transição envolve soluções de IoT e automação auxiliados por IA, e o primeiro passo é implantar um sistema robusto de monitoramento e sensores de visão computacional.

Segundo a ET News, a Samsung vem investindo dezenas de milhões de dólares em projetos de sensores inteligentes, com a projeção de que o valor se pague no longo prazo, tanto no custo de operação quanto no rendimento de suas fundições.