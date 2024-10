Semana Nacional de Ciência e Tecnologia valoriza biomas e saberes tradicionais na Bahia

A primeira atividade será no dia 13 de outubro - Foto: Divulgação

Com o objetivo de aproximar a ciência da sociedade, valorizar os saberes tradicionais e destacar a importância dos biomas brasileiros, a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), maior evento de popularização da ciência do Brasil, acontece em outubro em todo o país. Na Bahia, organizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a SNCT vai acontecer entre os dias 13 e 18 de outubro e trará uma programação que inclui atividades na capital e no interior.

O evento tem como tema “Biomas do Brasil: Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais”. O estado baiano abriga três dos cinco biomas nacionais: Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. As atividades buscam valorizar a riqueza natural e cultural de cada bioma, destacando a força dos povos originários e comunidades tradicionais. O público poderá participar de conferências, mesas redondas, eventos interativos e diálogos interculturais em territórios como o Recôncavo, Extremo Sul e Chapada Diamantina.

A primeira atividade será no dia 13 de outubro, na Comunidade Quilombola em Santiago do Iguape, em Cachoeira, onde terá o lançamento da Trilha da Ciência. Em Salvador, no dia 16 de outubro, no Museu de Arte Contemporânea, ocorrerão diversas ações, como lançamento da Lei de Popularização da Ciência da Bahia, a entrega de tablets para professores e alunos da rede pública estadual, além dos lançamentos da revista e videocast Bahia Faz Ciência. Também haverá uma série de atividades educativas sobre os biomas da Bahia, como exposições sensoriais e palestras. A programação completa pode ser consultada no site ba.gov.br/secti.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, André Joazeiro, destaca a importância de valorizar os biomas e os povos e comunidades tradicionais. “A interiorização das ações da SNCT é essencial para incluir todas as pessoas e reforçar o papel da ciência na melhoria da vida, especialmente ao levar essas ações para os diversos territórios de identidade da Bahia. Essa é uma oportunidade única de aproximar a ciência da sociedade, reconhecendo os saberes tradicionais e reforçando o papel dos biomas na vida das populações”.

Para o chefe de Gabinete da Secti, Marcius Gomes, a articulação da secretaria com escolas e universidades é fundamental para a capilaridade do evento. “A SNCT reflete o compromisso de levar ciência, tecnologia e inovação a todos os cantos do estado, especialmente através de parcerias com escolas e instituições de ensino superior, que desempenham um papel crucial ao expandir as ações para os territórios de identidade da Bahia”, afirma.

Entre os parceiros da Secti no evento estão o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), as Secretarias da Educação (Sec), Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), Meio Ambiente (Sema), Desenvolvimento Rural (SDR), Cultura (Secult), Turismo (Setur), além das Universidades de Feira de Santana (Uefs), do Sudoeste da Bahia (Uesb) e do Estado da Bahia (Uneb). Outros apoiadores são a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Instituto Anísio Teixeira (IAT), Museu de Arte Contemporânea (MAC), Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).