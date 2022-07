Sony é processada por suspeita de esconder defeito em console do PS5

Um grupo de usuários do Playstation 5 acionou a Sony na justiça dos Estados Unidos acusando a empresa de esconder um grave defeito no console, que estaria atrapalhando os jogos.

Na ação de classe, os usuários afirmam que um bug faz com que o console trave e desligue constantemente durante partidas, o que faz com que os usuários percam as rodadas, arquivos e salvamentos.

Na ação, usuários defendem que o problema é comum e apresentam como prova diversos reviews publicados na internet e avaliações feitas em sites como a Amazon.

Eles afirmam que a Sony tem conhecimento do problema e segue vendendo os produtos sem alertar os compradores.

A ação pede que a empresa seja condenada a pagar danos aos afetados, honorários advocatícios e que seja proibida de práticas injustas ou enganosas.

Até o momento, a Sony não se manifestou sobre o caso, mas na página de suporte do video game é informado que produtos que travam e desligam sozinhos com frequência podem ser consertados sob garantia.

A empresa é alvo também de outra ação aberta no ano passado devido os problemas de "drift" no DualSense.