SpaceX faz segundo voo de foguete neste sábado | A TARDE

A empresa americana SpaceX, do bilionário Elon Musk, lançou neste sábado, 18, em uma segunda tentativa, o foguete Starship na pequena cidade de Boca Chica, no estado americano do Texas.

O voo do foguete de 120 metros de altura foi bem-sucedido. Em abril, no primeiro teste, a aeronave explodiu.

O lançamento foi transmitido ao vivo no X (antigo Twitter), propriedade de Elon Musk. O momento mais aplaudido pela equipe foi quando o propulsor e a cápsula se separaram corretamente, três minutos após o início do voo. No primeiro teste, a separação não foi bem feita e então a equipe precisou acionar o sistema emergencial de explosão.

A SpaceX informou que perdeu contato com a cápsula da Starship (parte superior da nave) após a separação dos estágios. Ainda assim, a empresa considerou o teste um sucesso.