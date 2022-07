Twitter lança aba para as eleições e destacará informações relevantes

O Twitter anunciou nesta quarta-feira, 20, uma série de medidas para combater a desinformação durante as eleições de 2022.

Entre elas está uma guia 'Explorar' dedicada a notícias sobre as eleições. Também haverá marcação em conteúdo enganoso, emojis exclusivos e parcerias com instituições como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tirar dúvidas dos eleitores.

Em 2022, as eleições do Brasil já são o segundo processo eleitoral mais comentado na plataforma, atrás apenas das eleições da Colômbia.

Na aba "Eleições 2022", usuários terão acesso a conteúdos selecionados pela equipe de curadoria do Twitter. Segundo o microblog, os tuítes serão selecionados por critérios como imparcialidade e precisão.

A rede social também vai enviar aos usuários uma notificação quando for registrado pico na conversa sobre eleições.

“Quando houver um pico na conversa sobre eleições, mandaremos notificações com informações para que as pessoas tenham o contexto completo do que está acontecendo. Também serão enviadas notificações em momentos importantes das eleições com explicações de como participar do processo”, informou a rede social.

Conteúdo falso ou enganoso será marcado com uma etiqueta que levará o usuário ao 'debunks Moments', com informações confiáveis sobre o assunto tratado na publicação falsa.

Para as eleições 2022, o Twitter lançou três emojis exclusivos que serão ativados a partir do uso de hashtags específicas: #Eleições2022, #VoteConsciente e #ProjetoEleição.

A partir de agosto, quando o usuário usar as hashtags #DebatesBR, #DebatesBrasil, #DebateBR e #DebateBrasil também ativarão um emoji especial.

O terceiro será ativado nos tuítes sobre a hora de votar pelo uso das hashtags #BoraVotar, #EuVotei e #CONFIRMA.