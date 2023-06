Um dos maiores sites de torrent do mundo, RARBG encerra atividades

O RARGB, um dos maiores sites de torrent do mundo, anunciou nesta quarta-feira, 31, o fim das suas operações após 16 anos em atividade. No comunicado, a plataforma afirma que a decisão não tem ligação com as várias ações de combate à pirataria.

Os responsáveis afirmaram que a decisão foi unânime e motivada por dificuldades financeiras e pessoais causadas pela pandemia, pelos conflitos da Guerra da Ucrânia e pela crise econômica.

“Os últimos 2 anos foram muito difíceis para nós”, diz o comunicado. Os administradores do site, que seguem sem se identificar, pediram desculpas e afirmaram ainda que a equipe sofreu perdas para a covid-19.

Segundo a nota, alguns colaboradores ficaram com sequelas que os impedem de continuar trabalhando.

“Alguns também estão lutando na guerra na Europa — EM AMBOS OS LADOS. Os conflitos contra a Rússia ainda atingem outras frentes, como a crise financeira e o aumento no preço da energia nos data centers — afetando as operações do site", diz o texto.

O comunicado alega ainda a inflação, que torna despesas diárias 'impossíveis de suportar'.

"Não podemos mais administrar este site sem despesas enormes que não podemos mais cobrir do próprio bolso”, afirma a equipe.