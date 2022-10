Usuários do Instagram relatam suspensão de contas nesta segunda

Vários usuários do Instagram tiveram uma surpresa na manhã desta segunda-feira, 31. Segundo os relatos publicados nas redes sociais, diversas contas na plataforma foram suspensas de formas repentinas e sem justificativas.

A estudante universitária Beatriz Maciel disse que recebeu o comunicado da plataforma pouco depois de ter colocado uma postagem em comemoração a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva. "A última coisa que postei foi 'o Brasil está em Luto, como dizia Bolsonaro, carai. Hoje pela manhã recebi o comunidado", disse, surpresa.

O problema não se resume ao Brasil. Usuários ao redor do globo reclamaram que as suas contas do Instagram foram suspensas pela plataforma. Também houve relatos de dificuldades para acessar a rede social e de perda de um grande número seguidores de uma só vez.

A Meta, dona de Instagram, Facebook e WhatsApp se manifestou e pediu desculpas aos internautas. “Estamos cientes de que alguns de vocês estão tendo problemas para acessar sua conta do Instagram. Estamos analisando e pedimos desculpas pelo transtorno”, declarou.

O problema foi relatado em ao menos 7 países: no Brasil, Itália, Turquia, Tailândia, França, Chile e Japão. A influenciadora digital Virginia Fonseca Costa disse ter perdido 200 mil seguidores.