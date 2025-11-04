Menu
HOME > TECNOLOGIA
VERSÃO PARA COMPUTADOR

WhatsApp apresenta instabilidade e deixa milhões sem conexão

Falha afetou a versão do aplicativo para navegadores, registrando um pico de reclamações no Brasil por volta das 11h desta terça, 04

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

04/11/2025 - 12:02 h
Até o momento, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, não emitiu um comunicado oficial
De acordo com dados de plataformas de monitoramento como o Downdetector, que monitora problemas em aplicativos e redes sociais, uma onda de instabilidade no WhatsApp Web, na manhã desta terça-feira, 04, deixou milhões de usuários em diversas partes do mundo sem acesso à plataforma.

O pico de queixas foi registrado por volta das 10h56, segundo o Downdetector, com milhares de notificações reportadas em um curto período.

A maioria dos problemas estava concentrada na interface para navegadores, enquanto as versões para celular (Android e iOS) seguiram operando normalmente para a maior parte dos usuários.

Até o momento, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, não emitiu um comunicado oficial detalhando a causa da instabilidade ou fornecendo uma previsão de restabelecimento completo.

Principais Falhas

As reclamações se concentraram na impossibilidade de conectar e sincronizar as conversas:

  • Dificuldade de conexão: O WhatsApp Web travava na tela de carregamento ou exibia a mensagem de "Computador desconectado".
  • Conversas "zeradas": A lista de contatos e o histórico de conversas não eram carregados.
  • Falha no envio: Mensagens ficavam presas com o indicador de "enviando" (apenas um tick).

Matéria em atualização

Ver todas

