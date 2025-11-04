VERSÃO PARA COMPUTADOR
WhatsApp apresenta instabilidade e deixa milhões sem conexão
Falha afetou a versão do aplicativo para navegadores, registrando um pico de reclamações no Brasil por volta das 11h desta terça, 04
Por Jair Mendonça Jr
De acordo com dados de plataformas de monitoramento como o Downdetector, que monitora problemas em aplicativos e redes sociais, uma onda de instabilidade no WhatsApp Web, na manhã desta terça-feira, 04, deixou milhões de usuários em diversas partes do mundo sem acesso à plataforma.
O pico de queixas foi registrado por volta das 10h56, segundo o Downdetector, com milhares de notificações reportadas em um curto período.
A maioria dos problemas estava concentrada na interface para navegadores, enquanto as versões para celular (Android e iOS) seguiram operando normalmente para a maior parte dos usuários.
Até o momento, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, não emitiu um comunicado oficial detalhando a causa da instabilidade ou fornecendo uma previsão de restabelecimento completo.
Principais Falhas
As reclamações se concentraram na impossibilidade de conectar e sincronizar as conversas:
- Dificuldade de conexão: O WhatsApp Web travava na tela de carregamento ou exibia a mensagem de "Computador desconectado".
- Conversas "zeradas": A lista de contatos e o histórico de conversas não eram carregados.
- Falha no envio: Mensagens ficavam presas com o indicador de "enviando" (apenas um tick).
Matéria em atualização
