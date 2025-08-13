TECNOLOGIA
WhatsApp fora do ar? Usuários reclamam de situação no Brasil
De acordo com um site especialista em falhas na internet, o problema iniciou por volta das 16h15
Por Gustavo Zambianco
O WhatsApp Web, site do aplicativo de mensagens, apresentou instabilidades nesta quarta-feira, 13. O problema, de acordo com o site Downdetector, plataforma especialista em falhas na internet, teria iniciado por volta das 16h15.
O pico das reclamações aconteceu às 17h15, com aproximadamente 4 mil notificações.
Ainda de acordo com o Downdetector, as principais reclamações foram para o serviço de navegador do aplicativo, o WhatsApp Web, que ainda não funciona para alguns.
“Hoje o dia rendeu tanto que o WhatsApp Web até saiu fora do ar”, brincou um internauta no X, antigo Twitter. “O whatsapp web caiu e você só percebe o quanto você usa algo quando ele para de funcionar”, afirmou outro post.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes