Whatsapp lança código para ocultar e bloquear acesso a conversas | A TARDE

Usuários do WhatsApp vão poder proteger e ocultar suas conversas no aplicativo através do uso de códigos. Palavras-chave, sequências numéricas, reconhecimento facial e até emojis poderão ser utilizados para bloquear as mensagens compartilhadas.

O anúncio foi feito na quinta-feira, 30, ea novidade deve ser liberada gradualmente para toda a base de usuários gradativamente. Para quem já usa o bloqueio do aparelho por impressão digital ou reconhecimento facial, a novidade representa uma camada extra de privacidade

Quando o usuário cria um código secreto, essa senha pode ser usada para ocultar um chat, que só vai aparecer no aplicativo quando for digitada na barra de pesquisa. Conforme o WhatsApp, o usuário terá a opção de ocultar a pasta Conversas Bloqueadas da lista de chats principais, de modo que elas só possam ser descobertas digitando o código secreto na barra de pesquisa.